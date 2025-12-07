Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¡¡¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¤ë½ãÇò¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡ª»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¡È¥Þ¥Þ½÷Í¥¡É¤ÎÂ¿Ë»¤Ö¤ê
¡¡12·î3Æü¡¢ÍÛ¤¬Íî¤Á¤¿Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ç¤ÏÅß¤Î¹±Îã¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖÀÄ¤ÎÆ¶·¢ SHIBUYA¡×¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£ÅÀÅô¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤ÎÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤À¡£ÀÄ¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿³¹¤Ë±Ç¤¨¤ë¸÷Âô¤Î¤¢¤ë½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Â¿Éô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿µÒ¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÀÄ¤¤¥é¥¤¥È¤¬Ëþ¤Á¤ë²ñ¾ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¿Éô¤µ¤ó¤Î½ãÇò¥É¥ì¥¹¤Ï¸÷¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯È¿¼Í¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤â¡ØÀÄ¤ÎÆ¶·¢¡Ù¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢º£Ç¯¤â¡È²ÈÂ²¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡É¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï»Å»ö¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡È²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡É¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¡¢½÷Í¥¶È¤È»äÀ¸³è¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤âÂ¿Éô¤Ï»Ò¤É¤â¤È¤È¤â¤ËÅÀÅô¼°¤òË¬¤ì¡¢½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¹µ¼¼¤«¤é»Ò¤É¤â¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤Æ·Þ¼Ö¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¿Éô¤Ï2019Ç¯¤Ë¼Ì¿¿²È¡¦·§ÅÄµ®¼ù»á¤È·ëº§¡¢2021Ç¯¤Ë¤ÏÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¡£°Ê¹ß¤Ï»Ò°é¤Æ¤È½÷Í¥¶È¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ìó20Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿»öÌ³½ê¤«¤éÆÈÎ©¡£¿·¤¿¤ÊÆ¯¤Êý¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆÈÎ©¤«¤é1Ç¯¸å¤Î2025Ç¯4·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ØA-Studio¡Ü¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é±éµ»¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ëÆü¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø¤¤¤«¤ËÃ»¤¤»þ´Ö¤ÇÆ¬¤ËÃ¡¤¹þ¤à¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢»þ´Ö¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Þ¥Þ½÷Í¥¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÊÑ²½¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤ÏÇÈÎÜ¤µ¤ó¤äÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤¬±ßËþ¤Ë»öÌ³½ê¤òÎ¥¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿Éô¤µ¤ó¤â½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¤ò·Ð¤Æ¡¢Æ¯¤Êý¤Î¼«Í³ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¸¤Ä¤ÏÂ¿Éô¤µ¤ó¤Ï2017Ç¯¤Ë¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÏÊì¿ÆÌ¾µÁ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÆÈÎ©¸å¤Î2024Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤ÇÀµ¼°¤Ë»öÌ³½ê¤òÅÐµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¥ê¥º¥à¤ÇÆ¯¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤ä°é»ù¤È¤ÎÎ¾Î©¤òÍ¥Àè¤·¤Ä¤Ä¡È¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¡É¤Ç½÷Í¥¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°Õ»×¤ÎÉ½¤ì¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÂÐ´ß¤Î²È»ö¡Á¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡ª¡Á¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇÀì¶È¼çÉØÌò¤ò¹¥±é¤·¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÂ¿Éô¤µ¤ó¤Ï½÷Í¥¤Ç¤¢¤ê¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ²ÈÄí¤È»Å»ö¤òËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¡¢º£¤ÎÈà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¼¡¤Ë±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¼ÒÄ¹Ìò¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£