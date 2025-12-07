¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¾ëÅç£Ã£Â£Ï¤¬¿·ÆþÃÄÁª¼ê¤Ø¥¤¥½¥Ã¥×¶÷ÏÃ¸ò¤¨¤Æ¥¨¡¼¥ë¡Ö¤¦¤Á¤Ï¥¦¥µ¥®¤âÅØÎÏ¤¹¤ë¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£·Æü¤ËÊ¡²¬»ÔÆâ¤Ç¿·ÆþÃÄÁª¼ê¤Î¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¡¢¾ëÅç·ò»Ê£Ã£Â£Ï¡Ê£´£¹¡Ë¤é¤¬¼ãÂë¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ëÅç£Ã£Â£Ï¤Ï¡Ö¥¦¥µ¥®¤È¥«¥á¤ÎÏÃ¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Â¤ÎÂ®¤¤¥¦¥µ¥®¤¬ÅÓÃæ¤ÇÂÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÃÏÆ»¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¥«¥á¤ËÄÉ¤¤È´¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Á¤Ï¥¦¥µ¥®¤âÅØÎÏ¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÁÈ¿¥¤Ç¤¹¤«¤é¡¢³§¤µ¤ó¤â¤½¤ÎºÍÇ½¤òÌµÂÌ¤Ë¤»¤ºÅØÎÏ¤·Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍÌ¾¤Ê¥¤¥½¥Ã¥×¶÷ÏÃ¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¬¤é¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡´¥ÇÕ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÌ³¤á¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬£±¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¡¢°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯¤¢¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ãÂë¤¿¤Á¤Ø´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö°ìÈÖ´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬ÌÜÉ¸ÀßÄê¡£ÆÏ¤«¤Ê¤¤ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¤â¤«¤Ê¤ï¤º¡¢Äã¤¹¤®¤ëÌÜÉ¸¤À¤È¿¤ÓÇº¤ß¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬ÇØ¿¤Ó¤·¤¿¤éÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤ÎÌÜÉ¸¤ò¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤Æ¤Æ¡¢°ìÆü¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÄù¤á¤¿¡£