¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÌîÂ¼Í¦¤¬·Ç¤²¤ëàÍ··â¼ê¤Ç20È¯á »°¿¶¿ô¤Ë°Õ¼±¤·¤¹¤®¤º¡ÖÄ¹½ê¤ò¤â¤Ã¤È¿¤Ð¤·¤Æ¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÌîÂ¼Í¦ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬Í··â¥ì¥®¥å¥é¡¼³Í¤ê¤Ø¡Ö£²£°ËÜÎÝÂÇ¡×¤ò·Ç¤²¤¿¡££·Æü¤ËÊ¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ìîµå¶µ¼¼¤ËÀîÀ¥¡¢ËÜÂ¿¥³¡¼¥Á¤È¤È¤â¤Ë»²²Ã¤·¡¢Ìó£±£µ£°¿Í¤ÎÃæ³ØÀ¸¤È¸òÎ®¤·¤¿ÌîÂ¼¡££²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤»Ñ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤ÎÇ¯¤À¡£¥×¥í£´Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥±¥¬¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£±£²£¶»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£±ÎÒ¡¢£±£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£´£°ÂÇÅÀ¡¢£±£¸ÅðÎÝ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢£±£±·î¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£²¿Í¤Ç¾¡Éé¤µ¤»¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£µÜ¤È¤ÎÍ··â¼êÁè¤¤¤òÌÀ¸À¡£ºò¥ª¥Õ¤Ï¼«¼ç¥È¥ì¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿ÀèÇÚ¤È¤Î¶¥Áè¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤ë¡£ÌîÂ¼¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤³¤Î¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤È¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤¿¤«¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¶¥Áè¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï¡£ÌîÂ¼¤¬¤½¤ÎÅú¤¨¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤¿¤Î¤¬à£²£°È¯á¤À¤Ã¤¿¡£¡Öº£µÜ¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡Êº£¤Î¡ËÌîµå³¦¤Ç¡¢¤É¤³¤Çº¹ÊÌ²½¤Ç¤¤ë¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡ØÄ¹ÂÇ¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤ëÆóÍ·´Ö¡Ù¤È¡Ê¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤È¡Ë»×¤¦¡×¡£º£µ¨¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç£²£°ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤Ï£´¿Í¤Î¤ß¡£ÆóÍ·´Ö¤ÎÁª¼ê¤Ç¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ°ì¿Í¤â¤ª¤é¤º¡ÖÅê¹âÂÇÄã¡×¤Î´Ä¶²¼¤Ç¡¢»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤ò¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤ÆÈ¯´ø¤Ç¤¤ì¤ÐµåÃÄÆâ¡¢µå³¦Á´ÂÎ¤Ç¤âºÝÎ©¤Ã¤¿Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¡¢À®ÀÓ¤ò¿¤Ð¤»¤¿¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ï¼«¤é¤Î·¿¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¡£»³Àî¤Î½õ¸À¤«¤é¤Ä¤«¤ó¤À¡ÖÁ°¤µ¤Ð¤¡×¤Ï¡¢Íèµ¨°Ê¹ß¤âÊÑ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö»°¿¶¿ô¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÂÎ¤Ë¡Ë´ó¤»¤ë¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê»°¿¶¤Ï¡Ë¸º¤é¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ë¤¤¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£Ä¹½ê¤ò¤â¤Ã¤È¿¤Ð¤·¤Æ¡×¤Èº£¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ë¡£
¡ÖÍèÇ¯¤¬¤«¤Ê¤ê½ÅÍ×¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ÏËÜ¿Í¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼³Í¤ê¤ò¤«¤±¤¿£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤«¤¦¡£