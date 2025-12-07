SHANK¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ãBLAZE UP NAGASAKI 2026¡ä³«ºÅ·èÄê
SHANK¤¬¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ãBLAZE UP NAGASAKI 2026¡ä¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
SHANK¤ÏËÜÆü12·î6Æü(ÅÚ)¡¦7(Æü)¤Ë¡ãBLAZE UP NAGASAKI 2025¡ä¤ò³«ºÅ¤·¡¢À¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¡£½ªÎ»Ä¾¸å¤Ë¤µ¤Ã¤½¤¯ÍâÇ¯¤ÎÆüÄø¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥Õ¥§¥¹¤ÎÇ®ÎÌ¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ãBLAZE UP NAGASAKI 2026¡ä¤Ï2026Ç¯12·î5Æü(ÅÚ)¡¦6Æü(Æü)¤ËÄ¹ºê¸©¡¦½ÐÅç¥á¥Ã¥»Ä¹ºê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£SHANK°Ê³°¤Î½Ð±é¼Ô¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£
¢£¡ãBLAZE UP NAGASAKI 2026¡ä
ÆüÄø¡§2026Ç¯12·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦6Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§Ä¹ºê ½ÐÅç¥á¥Ã¥»Ä¹ºê
½Ð±é¡§SHANK and more
