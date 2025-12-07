BAND-MAID¡¢2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¡£Åìºå¡ãÈÖ³°ÊÔ¤ªµë»Å¡ä¤â
BAND-MAID¤¬ËÜÆü7Æü¤ËÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Æ¡ãBAND-MAID TOUR 2025¡ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢2026Ç¯¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ãBAND-MAID TOUR 2025¡ä¤Ï5·î10Æü¤Î¡Ö¥á¥¤¥É¤ÎÆü¡×¤ËLINE CUBE SHIBUYA¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Á´¹ñ17¥ö½ê¤Ç³«ºÅ¡£¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë´Þ¤àÁ´¸ø±é¤¬¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤¤¤ËºÇ½ª¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¤Î¤ªµë»Å¡Ê¥é¥¤¥Ö¡Ë¤¬Ç®¶¸¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¡¢¤½¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡ãBAND-MAID WORLD TOUR 2026¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢ËÌÊÆ¤Ç¤Î³«ºÅ¡£ÆÃ¤ËËÌÊÆ¤Ç¤Î³«ºÅ¤ÏÆüËÜ¿Í¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤ÆX JAPAN°ÊÍè13Ç¯¤Ö¤ê½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¥é¥Ñ¥ë¡¼¥¶¥·¥«¥´¤ò´Þ¤à¥Ä¥¢¡¼°ÊÍè¤Î³«ºÅ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤Ï¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î¸ø±é°ÊÍè¤È¤¤¤¦µ×¡¹¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¤Î¤³¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½ª±é¸å¤Ë¤Ï2026Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡ãÈÖ³°ÊÔ¤ªµë»Å¡ä¤È¤·¤ÆÅìµþ¡¢Âçºå¤Î2¥ö½ê¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Á¤é¤ÏÁáÂ®¤ªÌÁ¼çÍÍ¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¡ËºÇÂ®ÃêÁªÀè¹Ô¼õÉÕ¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢BAND-MAID¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡ØBAND-MAID TOUR 2025¡Ù¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢12·î8Æü¤Ë¤Ï¤³¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬Stationhead¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡ãBAND-MAID WORLD TOUR 2026¡ä
³«ºÅÃÏ¡§ASIA¡¢EUROPE¡¢NORTH AMERICA
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bandmaid.tokyo/contents/1019187
¢£¡ãBAND-MAIDÈÖ³°ÊÔ¤ªµë»Å ¡ÈSessions Selection¡É¡ä
2026Ç¯2·î11Æü(½Ë¿å)¡¦LINE CUBE SHIBUYA
2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)¡¦¤Ê¤ó¤ÐHATCH
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¤ªÌÁ¼çÍÍ(¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö)ºÇÂ®ÃêÁªÀè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ
¼õÉÕ´ü´Ö¡§12·î7Æü(Æü)21:00¡Á12·î21Æü(Æü)23:59
¸ø±é¾ÜºÙ¡§https://bandmaid.tokyo/contents/1020038
¢£BAND-MAID TOUR 2025 ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È
https://lnk.to/BAND-MAID_TOUR_2025
¡ãBAND-MAID TOUR 2025 SETLIST LISTENING PARTY @ Stationhead¡ä
¡ÈBAND-MAID TOUR 2025¡í¤Î´°Áö¤òµÇ°¤·¤Æ12.7¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¸ø±é¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤à¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê
¢£³«ºÅÆü»þ
2025Ç¯12·î8Æü(·î) 20:00¡Á
ÇÛ¿®¸å¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖºÆÀ¸¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Stationhead¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ»²²Ã¼Ô¤È°ì½ï¤ËBAND-MAID¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½Ð±é¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Æü»þ¤äÆâÍÆ¤Ê¤É¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤´»²²Ã¤Ë¤Ï Stationhead ¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡¢µÚ¤Ó¡Ú Apple Music ¡Û¤Þ¤¿¤Ï¡Ú Spotify Premium ¡Û¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨³¤³°¥¢¥×¥ê¤Î¤¿¤á¡¢±Ñ¸ìÉ½µ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Åê¤²Á¬µ¡Ç½¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÇÛ¿®¤Ë¤ª¤¤¤Æ²Ý¶â¡¦Åê¤²Á¬¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨AndroidÃ¼Ëö¤Ç¤Ï¡ÚSpotify Premium¡Û¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤ÎÊý¤Î¤ß¤¬¤´»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¤´»²²Ã»þ¤Ï¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥óÅù¤Î¤´»ÈÍÑ¤ò¿ä¾©¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨É¬¤ºStationhead¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡¿¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î¾å¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ö¥é¥¦¥¶¤«¤é¤Î¤´»²²Ã¤À¤È²»À¼¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Stationhead, Apple Music, Spotify¤Ø¤ÎÅö´ë²è¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£»²²ÃÊýË¡
¡Apple Music ÍÎÁ²ñ°÷ ¤â¤·¤¯¤Ï Spotify Premium¤ØÅÐÏ¿¡Ê´û¤ËÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤ÎÊý¤Ï¢¤Ø¡Ë
¢¨½é¤á¤ÆÅÐÏ¿¤¹¤ëÊý¤Ï½é²ó1¥ö·îÌµÎÁ
¢Stationhead¤Î¥¢¥×¥ê¤òApp Store/Google Play¤Ë¤Æ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®
£StationheadÆâ¡Øbandmaidofficial¡Ù¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¤³¤Á¤é¤ÎID¤Ç¸¡º÷¡§bandmaidofficial
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡BAND-MAID ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡BAND-MAID ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡BAND-MAID ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡BAND-MAID ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡BAND-MAID ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok