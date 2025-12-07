◆プロレスリング・ノア清宮海斗デビュー１０周年記念プロデュース大会「狂乱のＤＥＣＡＤＥ」（７日、後楽園ホール）

プロレスリング・ノアは７日、後楽園ホールで清宮海斗デビュー１０周年記念プロデュース大会「狂乱のＤＥＣＡＤＥ」を開催した。

第３試合で鶴屋浩斗と郄橋碧がデビュー戦で一騎打ち。２００６年１１月１２日、千葉・柏市生まれで１９歳の鶴屋は、父親が日本総合格闘技黎明期の名選手で多くの実力者を育てた名伯楽・鶴屋浩さん。さらに兄が現在、ＵＦＣで活躍する鶴屋怜という格闘技一家。幼い頃からレスリング・ブラジリアン柔術・サンボ・キックボクシング・修斗など多彩な格闘技の大会に出場し、数々の実績を残してきた。格闘技ではなくプロレスラーになる目標を抱きノアに入門。身長１８６センチ、体重８８キロの恵まれた肉体は将来の大器として期待がかかる。

対する郄橋は、２００６年６月２１日、山形市生まれの１９歳。１３歳でプロレスを見て以来、プロレスラーへの憧れを抱き、２０２３年開催の「第１回 拳王チャンネル ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＮＯＡＨ新人オーディション」に挑戦するも不合格。しかし、その姿勢が試験官だった拳王の目に留まり、２０２４年２月の再テストで合格した。ただ、当時は高校２年生だったため、卒業を待ち２０２５年に正式にノアに入門した。身長１８２センチ、体重８２キロの肉体は、鶴屋と同様に将来のヘビー級戦士として飛躍が待望されている。

同じ１９歳同士のデビュー戦は、郄橋がブレーンバスターで追い込めば鶴屋も柔術などで培ったテクニックで応戦。最後は逆片エビ固めで鶴屋が勝利し初陣を飾った。

バックステージで鶴屋は「デビュー戦、見に来てくださった皆さま、ありがとうございました」と感謝し「もっと上に行けるよう精いっぱい努力するので応援よろしくお願いします」と誓った。さらに目標を「みんなに憧れられるようなプロレスラーになりたいです」と誓った。

敗れた郄橋は「同期でずっと練習してきた鶴屋に負けてしまったことがまず悔しい気持ちがあります」と声を震わせ「もっと練習してもっと強くなってもっともっとやります」と雪辱を誓った。

この日は第２試合で小柳勇斗がデビュー。未来の方舟を担う「三銃士」のこれからの物語に目が離せなくなった。