¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¡¢¡ã¤¤¤®¤Ê¤ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ 2025¡äº£Ç¯¤âÀ¹¶·¡£26Ç¯3·î¤Ë2nd¥·¥ó¥°¥ë¤â·èÄê
¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¤¬ËÜÆü12·î7Æü¡¢µÜ¾ë¸©¡¦SENDAI GIGS¤Ë¤Æ¡ã¤¤¤®¤Ê¤ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ 2025 ¡Á¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¥µ¥ó¥¿¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Á¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ±é½Ð¤Ç³«Ëë¡£¥Ù¥ë¤ÎSE¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ÖÎø¤Ï¤¸¤á¡×¡£ºù¤Ò¤Ê¤Î¤Î¡Öº£Æü¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê1Æü¤Ë¤·¤è¤¦¤Í¡ª¡×¤Î°§»¢¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖFeeling¡×¡ÖÆó¿Í¤ÎÅú¤¨¡×¤Ê¤É¤òÂ³¤±¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖBeing¡×¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ì¿Í¤º¤Ä¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¤¤¾å¤²¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤¬²ñ¾ì¤ò²¹¤«¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿Åß»ÅÍÍ¤Î°áÁõ¡£¾ÈÌÀ¤ËÈ¿¼Í¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ëµ±¤¡¢Àã·Ê¿§¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢º£Ç¯10·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥á¥¸¥ã¡¼ 1st Single¤è¤ê¡Ö¤µ¤¤¤·¤ç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤¹¡ª¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤Î¥¢¥²¥¢¥²¥Ð¥Ã¥³¡¼¥ó¡×¤Ê¤ÉÅß¤Î¶Ê¤âÅÐ¾ì¤·¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬º£Ç¯¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¼Â»Ü¡£Ãæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë»×¤¤½Ð¿¼¤¤¥é¥¤¥Ö¤ò·è¤á¤è¤¦¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»×¤¤½Ð¤òÏÃ¤·¤¿¡£1ÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤ÏËþ¾ì°ìÃ×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ìÁ´¤¯°ã¤¦¥é¥¤¥Ö¤òµó¤²¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë°ìËë¤â¡£
¥é¥¤¥Ö½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë³Ú¶Ê¡Ö¤éゔ♡Àï¥»¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç²ñ¾ì¤Ï°ìµ¤¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤¦¤Â¤é¤È¤ª¤á¤À¤Å¡×¡ÖÍÏ¤±¤ëÁ°¤Ë¡¢·¯¤Ë¡£¡×¡Ö¤ï¤¶¤È¤¢¤¶¤È¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡×¤Ê¤É¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤¬Â³¤±¤ÆÈäÏª¤·²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤â¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡£¥é¥¹¥È¤Ï¥Û¡¼¥à¡¦ÀçÂæ¤Ç¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤è¤ë¡ÖHOME¡×¤ò¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¤¤¾å¤²¡¢²ñ¾ì¤Ï´¶Æ°Åª¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ìÊÄËë¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¹ðÃÎ¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯3·î18Æü(¿å)¤Ë2nd¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤ËÉÕÂ°¤¹¤ëDVD¡¦Blu-ray¤Ë¤Ï2025Ç¯7·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´ÛÃ±ÆÈ¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò´°Á´¼ýÏ¿¡£½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡Ü DVD¡¿Blu-ray¡Ë¤Î½é²óÉõÆþÆÃÅµ¤Ë¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉA¡¢¤½¤·¤ÆÄÌ¾ïÈ×¤Î½é²óÉõÆþÆÃÅµ¤Ë¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅÍ½Äê¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯3·î5Æü(ÌÚ)¤Ë¡Ø¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼2026.4-2027.3¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2026Ç¯2·î15Æü(Æü)¤Ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¥Î¡¼¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥á¥¸¥ã¡¼2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×
2026Ç¯3·î18Æü(¿å)È¯Çä
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://madeintohoku.lnk.to/2ndSG
¢§½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡Ü DVD¡¿Blu-ray¡Ë
²Á³Ê¡§8,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§AVCD-61669/B¡¿AVCD-61670/B
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
¡ÎCD¡Ï É½Âê¶Ê´Þ¤àÁ´4¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
¡ÎDVD¡¿Blu-ray¡Ï ¡ØTOHOKU9¡Ù2025Ç¯7·î9Æü¡÷Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
¡ù½é²óÉõÆþÆÃÅµ ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉA¡ÊÁ´10¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¢§ÄÌ¾ïÈ×TYPE-A(CD ONLY)
²Á³Ê¡§1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§AVCD-61671
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä É½Âê¶Ê´Þ¤àÁ´2¶Ê¡Ü¥¤¥ó¥¹¥È2¶Ê ·×4¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
¡ù½é²óÉõÆþÆÃÅµ ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB¡ÊÁ´10¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¢§ÄÌ¾ïÈ×TYPE-B(CD ONLY)
²Á³Ê¡§1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§AVCD-61672
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä É½Âê¶Ê´Þ¤àÁ´2¶Ê¡Ü¥¤¥ó¥¹¥È2¶Ê ·×4¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
¡ù½é²óÉõÆþÆÃÅµ ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB¡ÊÁ´10¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¢§ÄÌ¾ïÈ×TYPE-C(CD ONLY)
²Á³Ê¡§1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§AVCD-61673
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä É½Âê¶Ê´Þ¤àÁ´2¶Ê¡Ü¥¤¥ó¥¹¥È2¶Ê ·×4¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
¡ù½é²óÉõÆþÆÃÅµ ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB¡ÊÁ´10¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¢£¡ã2nd ¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë
³«ºÅÃÏ¡§¡ÚÊ¡²¬¡ÛÊ¡²¬»ÔË¿½ê
½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¡§Î§·î¤Ò¤«¤ë¡¦µÌ²ÖÎç
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë
³«ºÅÃÏ¡§¡Ú°¦ÃÎ¡Û°¦ÃÎ¸©Ë¿½ê
½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¡§ËÌÈþÍüÇ«¡¦µÈÀ¥¿¿¼î
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅÃÏ¡§¡ÚµÜ¾ë¡ÛÀçÂæ»ÔË¿½ê
½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¡§ÍÕ·î·ëºÚ¡¦°ÂÅÎ±©²Ã
ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë
³«ºÅÃÏ¡§¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û»¥ËÚ»ÔË¿½ê
½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¡§ºù¤Ò¤Ê¤Î¡¦°ËÃ£²ÖºÌ
ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅÃÏ¡§¡Ú²Æì¡ÛÆáÇÆ»ÔË¿½ê
½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¡§µÌ²ÖÎç¡¦Æ£Ã«Èþ³¤
¥é¥¤¥Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¢£¡ã¤¤¤®¤Ê¤êZepp¥Ä¥¢¡¼ ¤¦¤ÞÇ¯ ¡Á¥Ú¥¬¥µ¥¹¤È¤¤é¤á¤¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Á¡ä
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)
²ñ¾ì¡§Zepp Fukuoka
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î11Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§Zepp Namba
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î23Æü(¶â)
²ñ¾ì¡§Zepp Nagoya
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)
²ñ¾ì¡§Zepp DiverCity
ÆüÄø2026Ç¯2·î8Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§Zepp Sapporo
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¾ðÊó¡Û
e¡Ü¡§https://eplus.jp/sf/detail/2734830001-P0030131P0030132P0030133P0030134P0030135?P6=001&P1=0402&P59=1&block=true
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡§https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2564208
¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://l-tike.com/search/?lcd=52488%2C81721%2C11409
¢£¡ã¥Û¡¼¥ë&¥¢¥ê¡¼¥Ê³Æ2days¡ä
ÆüÄø¡§2026Ç¯5·î22Æü(¶â),23Æü(ÅÚ)
²ñ¾ì¡§Kanadevia Hall
ÆüÄø¡§2026Ç¯12·î19Æü(ÅÚ),20Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§¥¼¥Ó¥ª¥¢¥ê¡¼¥ÊÀçÂæ
