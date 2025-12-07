¥Ö¥é¥Ô¤¬¡Ö´ÆÆÄ·ºÌ³½ê¡×¤«¤éµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ªNetflix±Ç²è¡Ö¥Ö¥í¥ó¥É¡×´ÆÆÄ¤¬´¶¼Õ¡¡¥â¥ó¥íーÌò½÷Í¥µ¯ÍÑ¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡¡Netflix¤Î±Ç²è¡Ö¥Ö¥í¥ó¥É¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Î´ÆÆÄ¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥É¥ß¥Ë¥¯¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥Ã¥É¤Ï¥É¥ß¥Ë¥¯´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ö¥¸¥§¥·ー¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¤Î°Å»¦¡×¡Ê2008Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥ー¡¦¥³ー¥¬¥ó¡×¡Ê2013Ç¯¡Ë¤Ë¼ç±é¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ö¥í¥ó¥É¡×¤Ç¤ÏÀ½ºî¤òÃ´Åö¡£¥É¥ß¥Ë¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥É¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Ï»Å»ö¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ã»÷¡ª¥â¥ó¥íー¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹
¡¡¥â¥í¥Ã¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥é¥±¥·¥å±Ç²èº×¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡Ö±Ç²è¤òºî¤ë¤È»ä¤Ï¡Ø´ÆÆÄ·ºÌ³½ê¡Ù¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡£¤¹¤ë¤È¥Ö¥é¥Ã¥É¤¬²¾¼áÊü°Ñ°÷²ñ¤ËÍè¤Æ¡ØÈà¤Ï¤â¤¦³Ø¤ó¤À¡£¼¡¤Ï¤â¤Ã¤È´ÑµÒ¸þ¤±¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Èà¤Ï»ä¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¹¬±¿¤ÊÍ§¾ð¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ö¥í¥ó¥É¡×¤Ç¥Þ¥ê¥ê¥ó¡¦¥â¥ó¥íーÌò¤Ë¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÖÈà½÷¤Ë¤Ï¶¯¤¤¥é¥Æ¥ó·Ï¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾®¤µ¤ÊËË¤Î¥é¥¤¥ó¤ä¹¤á¤ÎÌÜ¡¢É¡¤ò¸«¤Æ¡ØÈà½÷¤Ê¤é¥Þ¥ê¥ê¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò³Î¿®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈà½÷¤Ï¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢±éµ»¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ê¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ø¥Ö¥í¥ó¥É¡Ù¤ÏÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢±Ç²èÁ´ÂÎ¤¬¸«¤¨¤¿¡×¤È¥É¥ß¥Ë¥¯¤Ï¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌò¤Ç¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¡£
