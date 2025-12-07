ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡Ä¹ÃË¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó·ëº§¼°¤ÇÍê¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¡Ö²¿¤Î´Ø·¸¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡¡¿ÆÂ²Çú¾Ð¤ËËþÂ´é
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¡ÊÅÚÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ç¡¢9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä¹ÃË¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Î·ëº§ÈäÏª±ã¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°½Ð±é¤·¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡Ö·ëº§¼°¤ÈÈäÏª±ã¤Î´Ö¤Ë¿ÆÂ²¾Ò²ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¶¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤âÆóÀéæÆ¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¸µºÊ¤Î½÷Í¥¡¦ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤é¤È¤È¤â¤Ë¿ÆÂ²¾Ò²ð¤Ë»²Îó¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤µ¤ó¤Þ¡£
¡¡¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤Î©¾ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä²¶¡¢¤É¤³¤Ë¤âÂ°¤µ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Éã¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢µÁÍý¤ÎÉã¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤¿¤Î¤¬¤½¤Î¡ÈµÁÍý¡É¤â³°¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤Î´Ø·¸¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤µ¤ó¤ÞÎ®¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ¼«¿È¤ÎÎ©¾ì¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¿ÆÂ²¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò²¶¤Ë»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿ÆÂ²¾Ò²ð¤Î¿Ê¹ÔÌò¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¡ÈÁ°¤Î±ü¤µ¤ó¤Î¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó°ì²È¤Ç¤¹¡É¤È¤«Á´Éô¤¤¤Á¤¤¤ÁÎ¾Êý¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼«¿È¤Ï¡Ö¡ÈËÍ¤Ï¿ÆÂ²¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ì±þ³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤È¤¤Þ¤¹¡£¿ÆÂ²¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢¶â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¤È¹ðÇò¡£¡Ö°ìÆ±¤ÎÇú¾ÐÇã¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤È²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£