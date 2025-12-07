ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¯¤ë¤Þ¡Ö¾®³Ø¹»Æþ¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢´Á»ú¤ÏÂçÂÎ½ñ¤±¤Æ¶å¶å¤â¸À¤¨¤¿¡×¥¨¥ê¡¼¥ÈÍÄÃÕ±à¤Ç²á¤´¤·¤¿ÍÄ¾¯´ü¤ò¹ðÇò¡ÖÍÌ¾¤ÊÉÂ±¡¤ÎÂ©»Ò¤È¤«Ä¹ºÊ¾¼¤ÎÂ©»Ò¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¤¬¼«¿È¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤¥¨¥ê¡¼¥ÈÍÄ¾¯´ü¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤¯¤ë¤Þ¤¬ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÊú¤¨¤ë»ýÉÂ
¡¡ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¤ÎABEMA¥Ó¥Ç¥ª¸ÂÄêÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¡¦¥À¡¼¥¸¥ê¥ó¤Ç¹çÎ®¤·¤¿¤¯¤ë¤Þ¤È¤Ò¤í¤æ¤¤¬¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò¸ø³«¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ë¼«¿È¤ò¡Ö»ý¤¿¤¶¤ë¤â¤Î¡×¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢¤¯¤ë¤Þ¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÄÃÕ±à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤¯¤ë¤Þ¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¶á½ê¤ÎÍÄÃÕ±à¤¬»äÎ©¤ÎÍÄÃÕ±à¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¨¥ê¡¼¥ÈÍÄÃÕ±à¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¶µ°éÆâÍÆ¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¡ÖËèÄ«±àÄí3¼þÁö¤Ã¤Æ¡¢´¥ÉÛËà»¤¤·¤Æ¡¢É´¿Í°ì¼óÆÉ¤ó¤ÇÏÀ¸ì¾§¤¨¤Æ¤«¤é¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ÈÁªÂò¼ø¶È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö²¶°Ê³°ËÜÅö¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¨¥ê¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¹¤è¡×¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÎýÇÏ¤Î¡¢¥Þ¥¸ÍÌ¾¤ÊÉÂ±¡¤ÎÂ©»Ò¤È¤«¡£Ä¹ºÊ¾¼¤ÎÂ©»Ò¤È¤«¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢´Á»úÁ´ÉôÂçÂÎ½ñ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¾ïÍÑ´Á»ú¤ÏÉáÄÌ¤Ë½ñ¤±¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙÃù¶â¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢¶å¶å¤È¤«¤â¤Ç¤¤Æ¤ë¾õÂÖ¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤í¤æ¤¤¬¡Ö¤¨¡¢¶å¶å¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é¾®³Ø¹»Æþ¤ë¤Î¡©¤½¤ì¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£ÁªÂò¼ø¶È¤Ç¤Ï±Ñ²ñÏÃ¤äÌý³¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¥é¥ó¥É¡×¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤Ë¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥«³Ø½¬Ä¢¤Ë¡¢¾®Àâ½ñ¤¤¤ÆÀèÀ¸¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡¢Åö»þ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¾®Àâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·õ¤¬À¤³¦Ãæ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÃµ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤Û¤Ü¡Ø¤É¤í¤í¡Ù¤È°ì½ï¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤¹¤±¤É¡×¤ÈÆâÍÆ¤Þ¤ÇÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤â¡ÖÍÄÃÕ±à»ù¤Ç¾®Àâ½ñ¤¤¤Æ¤ó¤Î¡×¡ÖÁá½Ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¶µ°é¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡ÖÁá¤«¤Ã¤¿¤Ã¤¹¤Í¡£¡Ê¤Ç¤â¡Ë¤¢¤½¤³¤«¤éÀ®Ä¹¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«µÔÅª¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£