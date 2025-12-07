ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡ÆóÀéæÆ¤µ¤ó·ëº§ÈäÏª±ã¤Ç¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ÏÉã¤«¡©¸µÉã¤«¡©2¥·¥ç¥Ã¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â
¡¡ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ìÌÌ¤ò·¡¤êµ¯¤³¤¹ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÎÆÃÈÖ¡ÖÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡11ÃÆ¡×¤¬14Æü¸á¸å7»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Î·ëº§¼°¤ËÀøÆþ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£Ç¯9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤ÎÈäÏª±ã¤Ë¤Ï¤µ¤ó¤Þ¡¢Êì¤Ç½÷Í¥¤ÎÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢Ëå¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎIMALU¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤ÏÂçÃÝ¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥Ü¥¹¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¡£ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤¬¥¦¥§¥ÖÀ©ºî²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢Éã¤È¤·¤Æ¤Î¤µ¤ó¤Þ¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¿¼¤¯Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢°ì¿Í¤Î¡ÖÉã¡×¤È¤·¤Æ¤Î¤µ¤ó¤Þ¤È¡¢Èà¤òÊé¤¦Â©»Ò¤Î´Ö¤ËÎ®¤ì¤ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤°¦¾ð¤È¿®Íê¤ËÇ÷¤ê¡¢Éã¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤Î»Õ¤È¤·¤Æ¤µ¤ó¤Þ¤¬Â©»Ò¤ËÃí¤®Â³¤±¤¿°¦¤Îµ°À×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡·ëº§¼°ÅöÆü¡¢²ñ¾ì¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤µ¤ó¤Þ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¡£¼Â¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤µ¤ó¤Þ¤ÎÀÊ¼¡É½¾å¤Î¸ª½ñ¤¤ò¡¢ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÇº¤ßÈ´¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÉã¡×¤È¤¹¤Ù¤¤«¡Ö¸µÉã¡×¤È¤¹¤Ù¤¤«¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤âÈÖÁÈ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¼°¾ì¹µ¤¨¼¼¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¼Â¸½¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉáÃÊ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î»Ñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤êÊ£»¨¤Ê¿´¶¤ÇÀÊ¤ËÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤µ¤ó¤Þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¡Ö¿ÀÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤¿ÍÍ»Ò¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£