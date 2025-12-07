Î¾¼ê¤ÇÊú¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø2É¤¤ÎÂç·¿¸¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡Ù¢ª¾×·â¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡Ø7¥ö·î¸å¤Î¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¡Ù¤¬14ËüºÆÀ¸¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡©¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×
À¸¸å£³¥ö·î¤Î»þ¤Ï¡¢2É¤Æ±»þ¤ËÊú¤¨¤é¤ì¤ë¤Û¤É¾®¤µ¤«¤Ã¤¿Âç·¿¸¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¡££·¥ö·î¸å¤Ë¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡©¾×·â¤Î¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢Åê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç14Ëü4000²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸¸å£³¥ö·î¤Î¾®¤µ¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¸¤¤¿¤Á
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öcheer.himawari¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー¤Î»ÐËå¡Ö¤Á¤¢¡×¤Á¤ã¤ó¡õ¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡×¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¤Ç¤¹¡£
À¸¸å£³¥ö·î¤Î»þ¤Î2É¤¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¸¤¤Ç¤·¤¿¡£¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ÏÊÒ¼ê¤Ç¤Á¤¢¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¨¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤Î¼ê¤Ç¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2É¤¤òÆ±»þ¤ËÊú¤Ã¤³¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
Âç¿Í¤·¤¯Êú¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë2É¤¤Ï¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¤ª´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢¤Þ¤ÀÂÎ¤¬¤Õ¤Ë¤ã¤Õ¤Ë¤ã¤È½À¤é¤«¤½¤¦¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¤è¤¦¡Ä¡ª²Ä°¦¤¹¤®¤ë»Ñ¤Ë¡¢»×¤ï¤ºËË¤¬´Ë¤ß¤Þ¤¹¡£
7¥ö·î¸å¡¢Î©ÇÉ¤ÊÂç·¿¸¤¤ËÀ®Ä¹¡ª
¤´²ÈÂ²¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê°¦¾ð¤òÃí¤¬¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Á¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¹¤¯¤¹¤¯À®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ£·¥ö·î¸å¡¢À¸¸å10¥ö·î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2É¤¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¤ÈÆ±¤¸¸¤¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ÏÎ¾¼ê¤Ç1É¤¤À¤±Êú¤Ã¤³¤¹¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡ª
¤ª´éÎ©¤Á¤¬Âç¿Í¤Ó¤ÆÂÎ¤Ä¤¤â¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¶Ã°Û¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ÇÎ©ÇÉ¤Ê¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿2É¤¡£¤·¤«¤·¸«¤¿ÌÜ¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÃæ¿È¤Ï´Å¤¨¤óË·¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï´ò¤·¤½¤¦¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£Âç¤¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¡¢¥¥å¥ó¤È¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤´²ÈÂ²¤ÏÊú¤Ã¤³¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ÄÇ°¤¬¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£°¦¸¤¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤½¤Ð¤Ç¸«¼é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÀ®Ä¹Áá¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¹¤´¤Ã¾Ð¡×¡Ö¤ï¤¡¤ª¡ª¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ëー¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¤Á¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¶Ã¤¤È¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎ¤â°¦¤âÂç¤¤¹¤®¤ë¡ª
¤Á¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤ÎÂç¤¤µ¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤´²ÈÂ²¤¬µ¢Âð¤¹¤ë¤ÈÁ´ÎÏ¤ÇÈô¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤â¤Ï¤ä½±¤¤¤«¤«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´²ÈÂ²¤Ï·ã¤·¤¹¤®¤ëÇ®Îõ´¿·Þ¤¬´ò¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°¦¤âÂç¤¤¹¤®¤ë2É¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤Á¤¢¤Á¤ã¤ó¡õ¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤¤»Ñ¤ä¡¢¤´²ÈÂ²¤È¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öcheer.himawari¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öcheer.himawari¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¿¹²¼ºé
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£