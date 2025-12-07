¡Öº£Æü¤Ï¹¥¤¤Ê¤À¤±Íê¤ó¤Ç¡×Ôú¤ê¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä²ñ·×¤ÇÈà¤¬Êü¤Ã¤¿¡Ö1000±ß¤Ç¤¤¤¤¤è¡×¤ËÀä¶ç¡ª¥À¥á¤ÊÎø°¦¤¢¤ë¤¢¤ë¤¬ÆÍ¤»É¤µ¤ë
¡ÚÌ¡²è¡Û1ÏÃ¤«¤éËÜÊÔ¤ò¥¤¥Ã¥ÆÉ¤ß¤¹¤ë
¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µ±¤¯¥Ç¡¼¥È¥·¡¼¥º¥ó¤À¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¤½¤¦´Å¤¯¤Ê¤¤¡£¹Á¶è¥«¥ó¥Ê(@mina_kan_chan)¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡ÖÅìµþ¥â¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È¤³¤¸¤é¤»Îø°¦¡É¤òÊú¤¨¤ë25ºÐ¤Î½÷»Ò4¿Í¤òÉÁ¤¤¤¿·²Áü·à¡£¤½¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÎø°¦¤¢¤ë¤¢¤ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¡£
º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢4ºÐÇ¯¾å¤ÎÈà»á¡¦¥Ï¥ë¥È¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦25ºÐ¤Î¤ß¤Ê¤ß¤Î1¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£ºî¼Ô¤Î¹Á¶è¥«¥ó¥Ê¤µ¤ó¤¬¸ì¤ëºîÉÊ¤ÎÉñÂæÎ¢¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¤ß¤Ê¤ß¤Ï»×½Õ´ü¤ËÎø°¦¤ËÀÃ¤á¤Æ¤¤¤¿Ê¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÈÄË¤¤Îø°¦¡É¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¡£Í§¿Í¤«¤é¡Ö¤½¤ÎÃË¤Ï¤ä¤á¤È¤±¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î»þ¤ÎÎø¿Í¡¦¥Ï¥ë¥È¤â¡¢ÉáÃÊ¤Ï¡È¤¤¤¤¿Í¡É¤Ç¤â¡¢¤ª¶â¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¬¤Á¡£È¾Æ±À³¾õÂÖ¤Ç¤ß¤Ê¤ß¤Î²È¤ËÆþ¤ê¿»¤ë¥Ï¥ë¥È¤Ë¡Ö¸÷Ç®Èñ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¤â¡Ö¤¬¤á¤Ä¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤¿¤ê¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤òÊ§¤¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤Àá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ï¥ë¥È¤È¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¥Ç¡¼¥È¤Ç¡¢¡Öº£Æü¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¹¥¤¤Ê¤À¤±Íê¤ó¤Ç¤¤¤¤¤è¡¼¡×¤È¥Ï¥ë¥È¤Ï¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤ß¤Ê¤ß¤À¤¬¡¢ÄÁ¤·¤¯Ôú¤ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡£²ñ·×¤ò¸«¤Æ¡Ö¤ß¤Ê¤ß¤Ï1000±ß¤Ç¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢´ª°ã¤¤¤ÇÍîÃÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤â²ñ·×¤ÎÂçÈ¾¤Ï¥Ï¥ë¥È¤Î¿©»ö¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤ß¼«¿È¤¬Íê¤ó¤À¤Î¤Ï780±ß¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤À¤±¡£ÊÌ²ñ·×¤ÎÊý¤¬°Â¤¤¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ï¥ë¥È¤Ï¼«Ê¬¤¬Ôú¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
¹Á¶è¥«¥ó¥Ê¤µ¤ó¤¬¡Ö¡È¥â¥Ö¥¥ã¥é¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ËÜºî¡£¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î4¿Í¤ÏÁ´°÷¤¬25ºÐ¤Î½÷À¤Ç¡¢¡ÖÂç¿Í¤Ë¤â»Ò¤É¤â¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¡¢¤³¤ÎÇ¯Îð¤Î³ëÆ£¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÉÁ¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÀßÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£