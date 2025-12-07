ÃÏ¿Ì¤È¹ë±«¤Ç¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿±üÇ½ÅÐ¡¦ÀÐÀî¸©¼î½§»Ô¤Ë7Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤é¤¬Ë¬¤ìÃÏ¸µ¤Î¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Ìîµå¶µ¼¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¼î½§»Ô±ÄÌîµå¾ì¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤ÈÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î¹âÌîæûÂÁÅê¼ê¡£

ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤ò¼º¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤¿¤Ã¤Æ¤Î»×¤¤¤ÇÇ½ÅÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌîµå¤òÄÌ¤·¤Æ¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤è¤¦¤È³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÇ½ÅÐÉü¶½»Ù±çÌîµå¶µ¼¼¡×¡£

Ç½ÅÐÃÏ¶è¤Î³ØÆ¸Ìîµå¥Á¡¼¥à¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤ÁÌó170¿Í¤¬»²²Ã¡£º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤È¹âÌîÅê¼ê¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ëµå¾ì¤òÁö¤Ã¤¿¤ê¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Î»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£

º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ö¾å¼ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×

¤Þ¤¿¡¢±ó¤¯¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë±óÅêÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ëº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤¬¼«Ëý¤Î¸ª¤òÈäÏª¤¹¤ë¤ÈÂç´¿À¼¤¬Ê¨¤­µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

»²²Ã¼Ô¡Ö¤ï¡¼¡ª¤¹¤²¤§¡¼¡ª¡ª¡×

»ùÆ¸¡Ö´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õÁª¼ê¤ß¤¿¤¤¤Ë160¥­¥íÅê¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×

ºÇ¸å¤Ë»²²Ã¤·¤¿»Ò¶¡¤¿¤ÁÁ´°÷¤Ë¥µ¥¤¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉü¶½¤ÎÅÓÃæ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉËÍ¤é¤Ë½ÐÍè¤ë»ö¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÉü¶½¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¡×

Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é¤â¤¦¤¹¤°2Ç¯¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤¿º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤È¹âÌîÅê¼ê¤«¤é¤Î¾¯¤·Áá¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£