Çò»³»Ô¹ÔÄ®¤Ç¥¯¥Þ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆ°ÊªÌÜ·â ¤½¤Î¸å¤Î¹ÔÊýÊ¬¤«¤é¤º ÀÐÀî¡¦Çò»³»Ô
12·î7Æü¸á¸å5»þÈ¾Á°¡¢Çò»³»Ô¹ÔÄ®¤Ë¤¢¤ë½»Âð¤ÎÄí¤ÎÌÐ¤ß¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆ°Êª¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¡¢»Ô¤ä·Ù»¡¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡¤¬¸½¾ìÉÕ¶á¤ò¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¯¸«¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤ÇÃí°Õ´µ¯¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏIR¤¤¤·¤«¤ïÅ´Æ»¤Î¾¾Ç¤±Ø¤«¤éÆîÅì¤Ë5¥¥í¤Î¼þ¤ê¤òÅÄ¤ó¤Ü¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿½»Âð³¹¤Ç¤¹¡£
