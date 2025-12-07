À¤ÂÓÇ¯¼ý490Ëü±ß¡¦34ºÐÃËÀ¤ÎÁª¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Ö½©ÅÄ¸¤¤ÎÊÝ¸î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¢¤¤¿¤³¤Þ¤Á¡×
¿©ÉÊ¤«¤éÆüÍÑÉÊ¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤Þ¤Ç¡¢ËèÇ¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÖÎéÉÊ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡£¤É¤ì¤òÁª¤Ö¤«ÌÂ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆÃ¤ËÇ¯Ëö¤Ï´óÉÕ¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤¬¶á¤Å¤¡¢´óÉÕÀè¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë²ÈÄí¤âÁý¤¨¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢ÂçºåÉÜºß½»34ºÐÃËÀ¤Î¡ÖÁª¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿2025Ç¯¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¿È¶á¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿ÊÖÎéÉÊ¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡¢»Ò¤É¤â2¿Í¡Ê¾®³ØÀ¸¡¦ÍÄ»ù¡Ë
µï½»ÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
½»µï·ÁÂÖ¡§ÄÂÂß
¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í390Ëü±ß¡¢ÇÛ¶ö¼Ô100Ëü±ß¤Û¤É
¸½ÍÂ¶â¡§300Ëü±ß
¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§200Ëü±ß
¥ê¥¹¥¯»ñ»ºÆâÌõ
¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§150Ëü±ß
¡¦ÆüËÜ³ô¡§50Ëü±ß
Áª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½©ÅÄ¸¤¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÊÝ¸î³èÆ°¤Ë´óÉÕ¤Ç¤¤ëÅÀ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¿©¤Ù¤ë¤ªÊÆ¤Ê¤Î¤ÇÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤¬´î¤Ö¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â·è¤á¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¸ý¥³¥ß¤âÎÉ¤¯¡¢ÉÊ¼Á¤â¿®Íê¤Ç¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¿¤áÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ªÊÆ¤¬¤È¤Æ¤â¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ´Å¤ß¤¬¶¯¤¯¡¢ÉáÃÊ¤Î¿©»ö¤¬¾¯¤·ìÔÂô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£½©ÅÄ¸¤¤ÎÊÝ¸î³èÆ°¤Ë´óÉÕ¶â¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤Ç¤ÎËþÂ´¶¤âÂç¤¤¯¡¢²ÈÂ²¤ÇÏÃÂê¤Ë¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡×¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÉáÃÊ¤ÎÍ¼¿©¤Î¤ªÊÆ¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Î±óÂ¤Ë¤â»ý¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£Îä¤á¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¤ªÊÛÅö¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¢¤ê¡¢Æü¾ïÅª¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¡ÖËÌ³¤Æ»ÌæÊÌ»Ô¤Î¥Û¥¿¥Æ¤Ï´Å¤¯¤Æ¿©´¶¤¬ÎÉ¤¯¡¢ËèÇ¯¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¤ÎµíÆù¤âÎÌ¤¬Â¿¤¯¥³¥¹¥Ñ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç²È·×¤¬½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤¬´î¤Ö¿©ÉÊ¤òÃæ¿´¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¾¯¤·»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿ÊÖÎéÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÎäÅà¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ÎÊÖÎéÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì£ÉÕ¤±¤¬Ç»¤¹¤®¤Æ²ÈÂ²¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤º»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¡£ÎÌ¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤ä¶ÈÌ³ÍÑ¤Ã¤Ý¤¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÄÌ¤¸¤Æ²ÈÂ²¤Î²ñÏÃ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Ç¡Ø¼¡¤Ï¤É¤³¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¡©¡Ù¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÖÎéÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢Ç¯Ëö¤Î³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡Ö²È·×¤ò½õ¤±¤Ä¤Ä¡¢ÃÏÊý¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤äÆÃ»ºÉÊ¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ëÊØÍø¤ÊÀ©ÅÙ¡£²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¾®¤µ¤ÊÇ¯Ãæ¹Ô»ö¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¤È¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ï¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»¤Î³¤»ºÊª¡¢ÀÄ¿¹¡¦»³·Á¤Î²ÌÊª¡¢¶å½£¤ÎÆÚÆù¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬´î¤Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä·Ï¤â»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢ÂçºåÉÜºß½»34ºÐÃËÀ¤Î¡ÖÁª¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿2025Ç¯¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¿È¶á¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿ÊÖÎéÉÊ¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÇ¯ÎðÀÊÌ¡§34ºÐÃËÀ
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡¢»Ò¤É¤â2¿Í¡Ê¾®³ØÀ¸¡¦ÍÄ»ù¡Ë
µï½»ÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
½»µï·ÁÂÖ¡§ÄÂÂß
¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í390Ëü±ß¡¢ÇÛ¶ö¼Ô100Ëü±ß¤Û¤É
¸½ÍÂ¶â¡§300Ëü±ß
¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§200Ëü±ß
¥ê¥¹¥¯»ñ»ºÆâÌõ
¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§150Ëü±ß
¡¦ÆüËÜ³ô¡§50Ëü±ß
¡Ö°ìÈÖ¤è¤«¤Ã¤¿ÊÖÎéÉÊ¤Ï½©ÅÄ¸©Âç´Û»Ô¤Î¤¢¤¤¿¤³¤Þ¤Á¡×¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¡Ö5Ç¯¡×¤Û¤ÉÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡£2025Ç¯¤Ë¤â¤Ã¤È¤âËþÂ¤·¤¿ÊÖÎéÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½©ÅÄ¸©Âç´Û»Ô¤Î¤¢¤¤¿¤³¤Þ¤Á¡×¤È²óÅú¡£
Áª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½©ÅÄ¸¤¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÊÝ¸î³èÆ°¤Ë´óÉÕ¤Ç¤¤ëÅÀ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¿©¤Ù¤ë¤ªÊÆ¤Ê¤Î¤ÇÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤¬´î¤Ö¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â·è¤á¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¸ý¥³¥ß¤âÎÉ¤¯¡¢ÉÊ¼Á¤â¿®Íê¤Ç¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¿¤áÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ªÊÆ¤¬¤È¤Æ¤â¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ´Å¤ß¤¬¶¯¤¯¡¢ÉáÃÊ¤Î¿©»ö¤¬¾¯¤·ìÔÂô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£½©ÅÄ¸¤¤ÎÊÝ¸î³èÆ°¤Ë´óÉÕ¶â¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤Ç¤ÎËþÂ´¶¤âÂç¤¤¯¡¢²ÈÂ²¤ÇÏÃÂê¤Ë¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡×¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÉáÃÊ¤ÎÍ¼¿©¤Î¤ªÊÆ¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Î±óÂ¤Ë¤â»ý¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£Îä¤á¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¤ªÊÛÅö¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¢¤ê¡¢Æü¾ïÅª¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Û¥¿¥Æ¤äµíÆù¤â¥¢¥ê¡£Áª¤ÖºÝ¤Ë¤Ï¥³¥¹¥Ñ¤ä²ÈÂ²¤Î¹¥¤ß¤ò½Å»ë¡×ÊÖÎéÉÊ¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥³¥¹¥Ñ¡¢²ÈÂ²¤¬´î¤Ö¤«¡¢ÉÊ¼Á¤ÎÎÉ¤µ¡¢ÃÏ°è¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¼Ô¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¡ÖËÌ³¤Æ»ÌæÊÌ»Ô¤Î¥Û¥¿¥Æ¤Ï´Å¤¯¤Æ¿©´¶¤¬ÎÉ¤¯¡¢ËèÇ¯¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¤ÎµíÆù¤âÎÌ¤¬Â¿¤¯¥³¥¹¥Ñ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç²È·×¤¬½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤¬´î¤Ö¿©ÉÊ¤òÃæ¿´¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¾¯¤·»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿ÊÖÎéÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÎäÅà¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ÎÊÖÎéÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì£ÉÕ¤±¤¬Ç»¤¹¤®¤Æ²ÈÂ²¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤º»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¡£ÎÌ¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤ä¶ÈÌ³ÍÑ¤Ã¤Ý¤¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÄÌ¤¸¤Æ²ÈÂ²¤Î²ñÏÃ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Ç¡Ø¼¡¤Ï¤É¤³¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¡©¡Ù¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÖÎéÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢Ç¯Ëö¤Î³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡Ö²È·×¤ò½õ¤±¤Ä¤Ä¡¢ÃÏÊý¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤äÆÃ»ºÉÊ¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ëÊØÍø¤ÊÀ©ÅÙ¡£²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¾®¤µ¤ÊÇ¯Ãæ¹Ô»ö¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¤È¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ï¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»¤Î³¤»ºÊª¡¢ÀÄ¿¹¡¦»³·Á¤Î²ÌÊª¡¢¶å½£¤ÎÆÚÆù¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬´î¤Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä·Ï¤â»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)