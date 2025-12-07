Ï·¸å¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡Ö¿ÀÆàÀî¸©¤Î¼«¼£ÂÎ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö³ùÁÒ»Ô¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡© ¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
Âà¿¦¸å¤Î¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÃÏ°è¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ä¼ñÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¡£¿ÍÀ¸¤Î¸åÈ¾¤ò°Â¿´¤·¤Æ²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¡¢¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤¬¼ê¸ü¤¤¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î20¡Á25Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ï·¸å¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¼«¼£ÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ï·¸å¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡Ö¿ÀÆàÀî¸©¤Î¼«¼£ÂÎ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÎò»Ë¤Î¤¢¤ë³¹¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿´ôÉì¸©¡Ë¡¢¡Ö³¤¤ä¼«Á³¤¬¿È¶á¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢»¶Êâ¤ä¼ñÌ£¤Î»þ´Ö¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÈò½ëÃÏ¤äÊÌÁñÃÏ¤âÂ¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Ï·¸å¤¬Á÷¤ì¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿°¦É²¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÅÔ»Ô¤ÇÀ¸³èÍøÊØ»ÜÀß¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡Ö°ìÈÖ¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê»ÜÀß¤¬¶á¤¯¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¹ÁÄ®¤È¤·¤ÆÀÎ¤«¤é±É¤¨Îò»ËÅª·úÂ¤Êª¤Ê¤ÉÂ¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¹âÃÎ¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:°½ÇµÌ¨)
2°Ì¡§³ùÁÒ»Ô¡¿47É¼³ùÁÒ»Ô¤Ï¡¢¸ÅÅÔ¤È¤·¤Æ¤ÎÎò»Ë¤È³¤¤ä»³¤Î¼«Á³¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÉ÷¸÷ÌÀÕ»¤Ê³¹¤Ç¤¹¡£Îò»ËÅª¤Ê»û¼Ò¤â¤¢¤ëÀÅ¤«¤Ê½»´Ä¶¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ëÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔ¿´¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¤¯¡¢Ê¸²½Åª¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§²£ÉÍ»Ô¡¿116É¼¿ÀÆàÀî¸©¤Î¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ç¤¢¤ë²£ÉÍ»Ô¤¬¡¢°µÅÝÅª¤ÊÉ¼¤ò½¸¤á¤Æ1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ°åÎÅµ¡´Ø¤ä¾¦¶È»ÜÀß¡¢¸òÄÌÌÖ¤¬¹âÅÙ¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ÁÄ®¤È¤·¤Æ¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿³¹ÊÂ¤ß¤äÊ¸²½Åª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎËÉÙ¤µ¤â¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏ·¸å¤òË¾¤à¿Í¡¹¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
