¡Ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬¡Ä¡×¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬µð¿Í°ÜÀÒ¸å¡¢°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤È¤Ï
¡¡µð¿Í¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼PUSH¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¡ÊÆüÍË¸å4¡¦55¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£º£µ¨¤Ç°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤È¤½¤Î¡È¤Æ¤óËö¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖóÊÎÛ¡×¤ÎÀîÅçÌÀ¡Ê46¡Ë¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥·¡¼¥È¡Ê¥¨¥¥µ¥¤¥È¥·¡¼¥È¡Ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¡¢¤¹¤Í¡Ä¤Ö¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤Ã¤¹¡×¤È²óÅú¡£
¡¡»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿8·î15Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤ÎÈôµå¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢Àª¤¤Í¾¤Ã¤Æ¿¿¤ÃµÕ¤µ¤Þ¤Ë¼«¿È¤¬¥¨¥¥µ¥¤¥È¥·¡¼¥È¤Ë¡È¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¡É¤·¤¿¾ìÌÌ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Àô¸ý¤ä¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¥Ë¥Ã¥³¥ê¤È¾Ð´é¤Ç¥×¥ì¡¼Â³¹Ô¡£»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬ËÍ¤Î¤¹¤Í¤È°Ø»Ò¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤Æ¡£·ê¤¢¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ïº£Ç¯5·î¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿ÍÆþ¤ê¡£77»î¹ç½Ð¾ì¤Ç90»°¿¶¤òµÊ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¼«¿È½é¤Î2·åËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë11È¯¤Î¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¯¤Ê¤É¡È¥í¥Þ¥óË¤¡É¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£