½÷Í¥Áó°æÍ¥¡Ê40¡Ë¤¬7Æü¡¢Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ù¡¼¥È¡¼¥Ù¥ó¤Î¸ò¶Á¶ÊÂè9ÈÖ¤ò1Ëü¿Í¤Ç¹ç¾§¤¹¤ë»ÕÁö¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î6¡Á98ºÐ¤Î1Ëü¿Í¤Î¹ç¾§ÃÄ¤ÎÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤àÃæ¡¢Âè3³Ú¾Ï¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ËÁó°æ¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î»í¿Í¡¢¥·¥é¡¼¤Î¡Ö´¿´î¤Ë´ó¤»¤Æ¡×¤òÌõÊÔ¤·¤¿¡Ö¤è¤í¤³¤Ó¤Î¤¦¤¿¡×¤òÏ¯ÆÉ¡£¤½¤Î¸å¡¢ºÆ¤Ó±éÁÕ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Û¤Ü¥Î¡¼¥ß¥¹¤ËÁó°æ¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï1Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÁ°¤Ç»í¤òÏ¯ÆÉ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢1Ëü²¿Àé¿Í¤È¤¤¤¦Ãç´Ö¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡£»í¤ÎÆâÍÆ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡ÖTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡×¡Ê»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¡Ë¤ËÇÜ¾Þ±é¤¸¤ë¤¹¤ß¤ì¤Î¡¢¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ò±é¤¸¤¿Áó°æ¡£ÇÜ¾Þ¤ËÂè¶å¤ÇÏ¯ÆÉ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ø»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â1¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¾æÉ×¤è¡Ù¤Ã¤Æ¥Ï¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤ªÏÃ¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
Áí´ÆÆÄ¡¦»Ø´ø¤Îº´ÅÏÍµ»á¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¿´¤ËÀ÷¤ß¤ëÏ¯ÆÉ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¥²¥¹¥È¤Î°ìÀÄãØ¤Ï¡¢¹â¹»À¸¥³¡¼¥é¥¹¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¥Ï¥Ê¥ß¥º¥¡×¤òÇ®¾§¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¦¤Þ¤¯²Î¤¨¤Þ¤¹¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê¿´¤¬Àµ²ò¡£¤¦¤Þ¤¯²Î¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç»ö¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
»Ê²ñ¤ò2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÌ³¤á¤¿¾¾²¬çýÍ¥¤Ï¡Ö1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¤¬100Ç¯Â³¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎÌÏÍÍ¤ÏTBS·Ï¤Ç20Æü¸á¸å4»þ¤«¤éÊüÁ÷Í½Äê¡£