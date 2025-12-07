¸µHKT48µÜÏÆºéÎÉ¡¢AKB48¤Ï¡ÖÅØÎÏ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¾ì½ê¡×20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ¸½ºß¤ÏLE SSERAFIM¤È¤·¤Æ³èÌö
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/07¡ÛAKB48¤¬12·î4Æü¡Á7Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ¡ØAKB48 20th Year Live Tour 2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û ¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á¡Ù6¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¡Ö20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È Part3¡×¤ÈÂê¤·¤¿7ÆüÌë¸ø±é¤Ë¡¢µÜÏÆºéÎÉ¡ÊSAKURA¡¿¥µ¥¯¥é¡Ë¤ÈÀî±ÉÍûÆà¤«¤é¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAKB48¡ÈOG¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤¬¹æµã
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Û¤«¤ËOG¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂ¿¿ô½Ð±é¡£º£²óÀË¤·¤¯¤â½Ð±é¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Àî±É¡¢µÜÏÆ¤«¤é¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£2010Ç¯¤Ë11´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿Àî±É¤Ï¡¢AKB48¤Ç¤Î1ÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡ÖMV»£±Æ¤Î2»þ´ÖÁ°¤Ë¿¶¤êÆþ¤ì¡×¤À¤ÈÏÃ¤·¡¢Åö»þ¤Î·Ð¸³¤¬¸½ºß¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2014Ç¯¤ËHKT48 1´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡¢AKB48¤Ø¤Î·óÇ¤¤â·Ð¸³¤·¡¢¸½ºß¤ÏLE SSERAFIM¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëµÜÏÆ¤Ï¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿Æü¤Î·Ê¿§¤äÃç´Ö¤È²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆAKB48¤Ï¡¢Ì´¤ò¸«¤ë¤³¤È¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÅØÎÏ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¾ì½ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢20¼þÇ¯¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚAKB48 ¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼48¿Í¡Û
Àµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê40¿Í¡Ë
½©»³Í³Æà¡¦¿·°æºÌ±Ê¡¦°ËÆ£É´²Ö¡¦´äÎ©º»Êæ¡¦ÂÀÅÄÍµª¡¦ÂçÀ¹¿¿Êâ¡¦±üËÜ¥«¥¤¥ê¡¦¾®·ªÍ°Ê¡¦ÀîÂ¼·ë°á¡¦¹©Æ£²Ú½ã¡¦µ×ÊÝÉ±ºÚÇµ¡¦ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡¦ºäÀîÍÛ¹á¡¦Ç÷ Í³²ê¼Â¡¦º´Æ£åºÀ±¡¦²¼Èø¤ß¤¦¡¦ÇòÄ»º»Îç¡¦ÎëÌÚ¤¯¤ë¤ß¡¦¹â¶¶ºÌ²»¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡¦ÅÄ¸ý°¦²Â¡¦ÀéÍÕ·ÃÎ¤¡¦ÆÁ±Êæ¹³¤¡¦Ä¹Í§ºÌ³¤¡¦À®ÅÄ¹áÉ±Æà¡¦±ÊÌî¶Ü²Â¡¦¶¶ËÜ·ÃÍý»Ò¡¦¶¶ËÜÍÛºÚ¡¦È«»³´õÈþ¡¦²ÖÅÄÍõ°á¡¦Ê¿ÅÄÐÒ´õ¡¦Ê¡²¬À»ºÚ¡¦ÉÛÂÞÉ´³ñ¡¦ÀµÃò¿¿Í¥¡¦¿åÅçÈþ·ë¡¦¸þ°æÃÏÈþ²»¡¦ÉðÆ£¾®ÎÛ¡¦È¬ÌÚ°¦·î¡¦»³Æâ¿ð°ª¡¦»³¸ý·ë°¦¡¦»³ºê¶õ¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë
20´ü¸¦µæÀ¸¡Ê3¿Í¡Ë
Âç²ìºÌÉ±¡¦¶áÆ£º»¼ù¡¦´Ý»³¤Ò¤Ê¤¿
21´ü¸¦µæÀ¸¡Ê5¿Í¡Ë¢¨MC¤Î¤ß½Ð±é
¹â¶¶Éñºù¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡¦ÅÄÃæº»Í§Íø¡¦ËÒ¸Í°¦çý¡¦¿¹ÀîÍ¥¡¦ÅÏîµ°ª¿´
¡ÚOG¥²¥¹¥È 35¿Í¡Û
ÈÄÌîÍ§Èþ¡¦±ºÌî°ìÈþ¡¦ÂçÅçËã°á¡¦Àîºê´õ¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡¦¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦Ê¿Åè²Æ³¤¡¦Á°ÅÄÆØ»Ò¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¦½©¸µºÍ²Ã¡¦ÇßÅÄºÌ²Â¡¦ÂçÅçÍ¥»Ò¡¦²ÏÀ¾ÃÒÈþ¡¦ÌîÏ¤²ÂÂå¡¦ÁýÅÄÍ²Ú¡¦µÜß·º´¹¾¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡¦ÊÒ»³ÍÛ²Ã¡¦µÆÃÏ¤¢¤ä¤«¡¦ÅÄÌ¾ÉôÀ¸Íè¡¦ÃçÀîÍÚ¹á¡¦ÃçÃ«ÌÀ¹á¡¦ÁÒ»ýÌÀÆü¹á¡¦º´ÇìÈþ¹á¡¦ËÌ¸¶Î¤±Ñ¡¦»Ø¸¶è½Çµ¡¦µÜºêÈþÊæ¡¦¹â¾ë°¡¼ù¡¦¾¾°æºé»Ò¡¦²£»³Í³°Í¡¦²¬ÅÄÆà¡¹¡¦¾®Åè¿¿»Ò¡¦À¾ÌîÌ¤É±¡¦¾¾°æ¼îÍýÆà
