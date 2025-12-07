À¸ÅÄÅÍ¿¿¡¢Âç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¡È°ì¶¶¼£ºÑ¤È±»Æó¤Ä¡ÉºØÆ£½½ÏºÊ¼±ÒÌò¤ÇÅÐ¾ì 1¿Í2Ìò¤ËÄ©Àï¡ÖËÍ¤Î¿´¤â¤¶¤ï¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/07¡ÛÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å8»þ¡Á¡¿BS¡¦BSP4K¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å6»þ¡Á¡¿BSP4K¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å0»þ15Ê¬¡Á¡Ë¡£ÇÐÍ¥¤ÎÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤¬¡¢¡È°ì¶¶¼£ºÑ¡É¤È±»Æó¤Ä¤Î´é¤ò¤â¤ÄÃË¡¦ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¡Ê¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¸¤å¤¦¤í¤Ù¤¨¡ËÌò¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
À¸ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È°ì¶¶¼£ºÑ¡É¤È±»Æó¤Ä¤Î´é¤ò¤â¤ÄÃË¡¦ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¡£°¤ÇÈËª¿Ü²ì²È¤ªÊú¤¨¤ÎÇ½Ìò¼Ô¡£Ä¹Ã«ÀîÊ¿Â¢Àë°Ê¡ÊÃæÂ¼È»¿Í¡Ë¤â´Ö°ã¤¨¡¢½½ÏºÊ¼±Ò¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ÆÌî·ª»³¡ÊÅèÅÄµ×ºî¡Ë¤â¡¢¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄ¡Ë¤Ë½é¤á¤ÆÇÒ±Ú¤·¤¿ºÝ¡¢¶Å»ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡ÊÂè35²ó¡Ë¼£ºÑ¤È±»Æó¤Ä¤Î´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤é¤¬·×²è¤¹¤ëµØÆ¤¤Á¤Ë¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂØ¶Ì¤È¤·¤Æ´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
À¸ÅÄ¤Ï¡Ö°ì¶¶¼£ºÑ¡¢¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤«¼£ºÑ¤ÈºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤¬±»Æó¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬¤³¤³¤Ç¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¿¹²¼µÓËÜ¶²¤ë¤Ù¤·¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤â¡¢¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¤¶¤ï¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¿´¤â¤¶¤ï¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖºÇ¸å¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç»Å³Ý¤±¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ª²ó¡¢¼£ºÑ¤È½½ÏºÊ¼±Ò¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷ÃË»ù¡¦¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¿¹²¼²Â»Ò»á¤ÎµÓËÜ¤Ç¡¢¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÈÆæ¤ËËþ¤Á¤¿¡ÈÄË²÷¡É¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¯¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×ºØÆ£½½ÏºÊ¼±ÒÌò¤ÇÅÐ¾ì
¢¡²£ÉÍÎ®À±¼ç±éÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×
