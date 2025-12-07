TWICE¤Î2026Ç¯4·îÄÉ²Ã¸ø±é¡¦¹ñÎ©3DAYS¡¢12/8¡¡10:00¤è¤êºÇÂ®Àè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ³«»Ï¡ª

6ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ØTWICE WORLD TOUR IN JAPAN¡Ù¤Ï2025Ç¯7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢27Æü¡ÊÆü¡Ë¤Îµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤È4Âç¥É¡¼¥à¤Ç·×8¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤Î¤Ù40Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£

TWICE¤Ï¡¢¡ØTWICE WORLD TOUR IN JAPAN¡ÙºÇ½ªÆü¤Î9·î17ÆüÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ë¤Æ½ª±é¸å¶ÛµÞ¹ðÃÎ¤¬Åê±Æ¤µ¤ì2026Ç¯½Õ¤ËÄÉ²Ã¸ø±é¤òÈ¯É½¡£

¤Ä¤¤¤ËONCE¤È¤Î10¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¡ØTWICE WORLD TOUR IN JAPAN¡Ù¤ò2026Ç¯4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë26Æü¡ÊÆü¡Ë28Æü¡Ê²Ð¡ËMUFG STADIUM¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë3DAYS¤¬Æ²¡¹·èÄê¡£MUFG STADIUM¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¤â360ÅÙ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ê¡¢360ÅÙ³«Êü¤Î´ÑµÒÀÊ¤Ï1Æü¤¢¤¿¤ê¤ª¤ª¤è¤½8Ëü¿Í¤ò½¸µÒÍ½Äê¡£

¤³¤ÎÆ°°÷¿ô¤Ï¹ñÆâ¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¤Ç¤­¤ë»ÜÀß¤Ç¤ÏÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤ÇºÇÂçµé¡£TWICE¤ÏÌ¤Íè¤ËÎò»Ë¤ò¹ï¤à¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£

¤Ê¤ª¡¢¤³¤Îµ­Ï¿ÅªÆ°°÷¤Ø¤Î¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Íè¾ì¼ÔÁ´°÷¤ËTWICE10¼þÇ¯µ­Ç°MUFG STADIUM (¹ñÎ©¶¥µ»¾ì) ¥é¥¤¥Öµ­Ç°¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£½é¤ÎMUFG STADIUM¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¤Î10¼þÇ¯µ­Ç°¥é¥¤¥Ö¤òTWICE¤ÈONCE¤È¶¦¤ËºÇ¹â¤Î¶õ´Ö¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡£

¡Ú¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡Û
¡Ô¸ø±é³µÍ×¡Õ
2026Ç¯4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡MUFG STADIUM¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¡¡ ³«¾ì15:00¡¡³«±é18:00
2026Ç¯4·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡MUFG STADIUM¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë ³«¾ì14:00¡¡³«±é17:00
2026Ç¯4·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡MUFG STADIUM¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë ³«¾ì15:00¡¡³«±é18:00

¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¤ÏÆþ¾ìÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³«¾ì¡¦³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢»ß¤àÌµ¤¯½Ð±é¤òµÙ±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ô¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ¾ðÊó¡Õ
¡¦ºÇÂ®Àè¹Ô¡ÊONCE JAPAN+ Ä¹´ü²ñ°÷Àè¹Ô¡Ë2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë10:00¡Á12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë23 :59
¡¦2¼¡Àè¹Ô¡ÊW²ñ°÷Àè¹Ô¡Ë2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë10:00¡Á12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë23 :59
¡¦3¼¡Àè¹Ô¡ÊONCE JAPAN ²ñ°÷/³¤³°ºß½» ONCE JAPAN²ñ°÷Àè¹Ô¡Ë2025Ç¯12·î22Æü¡Ê·î¡Ë10:00¡Á12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë23 :59
¡¦4¼¡Àè¹Ô¡ÊONCE JAPAN MOBILE²ñ°÷Àè¹Ô¡Ë2025Ç¯12·î29Æü¡Ê·î¡Ë10:00¡Á2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë23 :59

¢¨ºÇÂ®Àè¹Ô¤Ï¡ÖONCE JAPAN+ Ä¹´ü²ñ°÷¡×¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖONCE JAPAN+ Ä¹´ü²ñ°÷¡×¤È¤Ï
¡¦2022Ç¯12·îËöÆü¤Þ¤Ç¤ËONCE JAPAN¤ØÆþ²ñ¤ò¤·¡¢¤ª¿½¹þ¤ß»þ¤ËÍ­¸ú²ñ°÷¤ÎÊý
¢¨Æ±¤¸¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢ONCE JAPANºÆÆþ²ñ¤·¤Æ¤â·ÑÂ³Ç¯¿ô¤Ï¹ç»»¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨MUFG STADIUM¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¸ø±é¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Î¿½¹þ¤ßËç¿ô¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¸å¤Î¥­¥ã¥ó¥»¥ë¡¦ÊÑ¹¹¤Ï¤ª¼õ¤±½ÐÍè¤Þ¤»¤ó
¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Á´¤Æ¤Î¸ø±é¤ËÅöÁª¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤ë¸ø±é¤Î¤ß¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£

