¡Ú¹Ã¿½¡Û¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¤Þ¤º¤Ï¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¤ß¤Æ¡ª
ÉáÃÊ¤è¤¯»È¤¦¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê´Á»ú¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê´Á»ú¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡Ö¹Ã¿½¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡Ö¹Ã¿½¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢5Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö¹Ã¿½¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤¤Î¤¨¤µ¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¹Ã¿½¤È¤Ï¡¢½½´³¤Î¡Ö¹Ã¡Ê¤¤Î¤¨¡Ë¡×¤È½½Æó»Ù¤Î¡Ö¿½¡Ê¤µ¤ë¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¤¢¤ï¤»¤¿´³»Ù¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¼¡¤ËË¬¤ì¤ë¡Ö¹Ã¿½¤ÎÇ¯¡×¤Ï2064Ç¯¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡ª
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
