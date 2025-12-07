²£ÉÍ£Æ£Í¡¢¶Í°þ²£ÉÍÂç£Ä£Æ´ØÉÙ´ÓÂÀ¤¬Á°ÅÝ¤·¤ÇÍèµ¨¤«¤é¤Î¥×¥í¤Ë¡ÄºÇ½ªÀá¤Î¼¯ÅçÀï¤Ç¤ÏÀèÈ¯
¡¡²£ÉÍ£Æ£Í¤Ï£·Æü¡¢¶Í°þ²£ÉÍÂç¤Î£Ä£Æ´ØÉÙ´ÓÂÀ¡Ê£²£°¡Ë¤¬¡¢£²£°£²£¶Ç¯£²·î£±Æü¤è¤ê²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¡Ö£²£°£²£¸¥·¡¼¥º¥ó²ÃÆþÆâÄê¤ª¤è¤Ó£Ê£Æ£Á¡¦£Ê¥ê¡¼¥°ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼êÇ§Äê¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ÏºÇ½ªÀá¤Î¼¯ÅçÀï¤Çº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É£µ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÐ¿Í¼éÈ÷¤Î¶¯¤µ¤äÀµ³Î¤Êº¸Â¤Î¥¥Ã¥¯¤È¹â¤¤µ»½Ñ¤Ï½½Ê¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢Á°ÅÝ¤·¤ÇÍèµ¨¤«¤éÉñÂæ¤ò¥×¥í¤Ë°Ü¤¹¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´ØÉÙ¤Ï¡Ö£²£°£²£¸¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Î²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«Ê¬¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê£Ê£±¤ÎÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ç¤ÎÆü¾ï¤ò²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢¥×¥í´ð½à¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼ê±þ¤¨¤ä¡¢¡Ø²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ç¤â¤Ã¤È»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤¡¢³èÌö¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢º£Ç¯¤Î¥¤¥ó¥«¥ì¤òºÇ¸å¤Ë¶Í°þ²£ÉÍÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤òÂàÉô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶Í°þ²£ÉÍÂç³Ø¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÈÆ±¤¸¤¯»ÄÎ±Áè¤¤¤ò¤·¡¢¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢°ÂÉð´ÆÆÄ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤ò£±ÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ø¤ÎÎý½¬»²²Ã¤ä£Ê¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¤Î¸å²¡¤·¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´ØÅì¥ê¡¼¥°¤ÎÁ°ÆüÎý½¬¤«¤é¹çÎ®¤·¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ç¤âÊ¸¶ç¤Ò¤È¤Ä¸À¤ï¤º¤Ë¡¢°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤äÀèÇÚÊý¡¢°ÂÉð´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¶Í°þ²£ÉÍÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¤«¤é£²Ç¯¡£¤½¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶Í°þ²£ÉÍÂç³Ø¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¤Î³§¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤¼¤Ò¶Í°þ²£ÉÍÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î±þ±ç¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¶¦¤ËÆ®¤¤¡ØÍ¥¾¡¡Ù¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£