7Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿Á°¤Î»ÔÄ¹¤Î¼º¿¦¤ËÈ¼¤¦ÀÅ²¬¸©¤Î°ËÅì»ÔÄ¹Áªµó¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î9¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¡¢ÁªµóÀï¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÅì»ÔÄ¹Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Íø²¬Àµ´ð¤µ¤ó¡¢ÀÐÅçÌÀÈþ¤µ¤ó¡¢¾®ÌîÃ£Ìé¤µ¤ó¡¢´äÞ¼´°Æó¤µ¤ó¡¢¹õÄÚÂ§Ç·¤µ¤ó¡¢¿ùËÜ·ûÌé¤µ¤ó¡¢ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª¤µ¤ó¡¢ÂçÌî¶³¹°¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚÆà¡¹»Ò¤µ¤ó¤Î9¿Í¤Ç¤¹¡£°ËÅì»ÔÀ¯»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢ºÇÂ¿¤ÎÎ©¸õÊä¼Ô¤Ë¤è¤ëÁªµóÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ï¡¢Á°¤Î»ÔÄ¹¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ»ÔµÄ²ñ¤¬2²ó¤Ë¤ï¤¿¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò¤·¡¢10·î31Æü¤Ë¼º¿¦¤·¤¿¤¿¤á¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÅêÉ¼¤Ïº£·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£