¡ÖTHE MANZAI¡×ºÇ¹â¸ÜÌä¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡¡¡Ö¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ªÉÔºß
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡Ê78¡Ë¤¬7Æü¡¢ºÇ¹â¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¡¡¥¹¥Þ¥É¥ê¡¡THE¡¡MANZAI¡¡2025¡¡¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢Æ±¶É¤Î¾®¼¼±Íè½»Ò¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤Ç¤ÏÅÐ¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ØTHE¡¡MANZAI¡ÙºÇ¹â¸ÜÌä¤Î¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¹þ¤ßÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ë¤â¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¿¤±¤·¤ÏÅÐ¾ì¤»¤º¡£
¡¡¾¼ÏÂ¤ÎÉô²°¤òºÆ¸½¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÊÌ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤³¤¿¤Ä¤ËÆþ¤ê¡¢¡ÖÅ·ºÍ¥Ð¥«¥Ü¥ó¡×¤Î¥Ñ¥Ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥Ä¥é¡¢É¦¤òÉÁ¤¤¤¿»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£³«¸ý°ìÈÖ¤Ç¡Ö¤â¤¦ºÇ¹â¸ÜÌä¤Ï¤Í¡¢Æ°¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤â¤¦¤³¤¿¤Ä¤À¤è¡×¡£Â³¤±¤Æ¡Ö²¶¤â¤¦¡¢ºÇ¶á¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤â¤Î¡×¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎMC¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥óÌðÉô¤Ë¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤Êý¤¬¤½¤ó¤Ê³Ê¹¥¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤Þ¤ì¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤±¤·¤Ï¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·½ª¤¨¤ëÅÙ¤Ë¡¢MC¿Ø¤È¥È¡¼¥¯¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é°ì¸À¤º¤Ä´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·Áí³ç¡£¤¿¤±¤·¾Þ¤Ë¡Ö¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¡×¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£