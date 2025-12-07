Ãæ¹ñÂç»È¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¶¯¤¯¹³µÄ¡¡Ãæ¹ñ¤â³°Ì³¼¡´±¤Ë¡Ö¶¯Îõ¤Ê¹³µÄ¡×
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤Ï7Æü¡¢²ÆìËÜÅçÆîÅì¤Î¸ø³¤¾å¶õ¤Ç6Æü¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¤Î¶õÊì¤«¤éÈ¯´Ï¤·¤¿J15ÀïÆ®µ¡¤¬¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎF15ÀïÆ®µ¡¤ËÂÐ¤·¡¢2²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀïÆ®µ¡¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¤Ï¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷ÃÊ³¬¤È¤Ê¤ë²Ð´ï´ÉÀ©¤ä¡¢¼þ°Ï¤ÎÁÜº÷¤ÎÌÜÅª¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÏÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¶Ë¤á¤Æ»ÄÇ°¤À¡£Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¶¯¤¯¹³µÄ¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò¸·½Å¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤¿¡£ÎäÀÅ¤«¤Äµ£Á³¤ÈÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ãæ¹ñ·³¤Ø¤Î·Ù²ü´Æ»ë³èÆ°¤ËËüÁ´¤ò´ü¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÃæ´Ø·¸¤ÏÂæÏÑÍ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤ÇµÞÂ®¤Ë°²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌÌ¤ò´Þ¤á¡¢¶ÛÄ¥¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£Á¥±Û·òÍµ³°Ì³»öÌ³¼¡´±¤ÏÃæ¹ñ¤Î¸â¹¾¹ÀÃóÆüÂç»È¤ò³°Ì³¾Ê¤Ë¸Æ¤Ó¡¢´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡Ö¶¯¤¯¹³µÄ¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¸â»á¤¬¶¯Îõ¤Ê¹³µÄ¤ò¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£Ãæ¹ñ³¤·³¤â¡Ö¼«±ÒÂâµ¡¤¬³¤·³¤Î·±Îý³¤¶õ°è¤ËÊ£¿ô²óÀÜ¶á¤·¤ÆË¸³²¤·¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÈô¹Ô¤Î°ÂÁ´¤ò½ÅÂç¤Ë¶¼¤«¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿È¯¤¹¤ëÃÌÏÃ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ·³µ¡¤«¤é¼«±ÒÂâµ¡¤Ø¤Î¾È¼Í¤¬ËÉ±Ò¾ÊÈ¯É½¤Ç¸ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï½é¡£