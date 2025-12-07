¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¸å·Ñ¤Î¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ù¡È¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¡É¤¬È¯É½¡¡¡Ö¶»Ç®¡ª¡×¡ÖÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ï¡Ê¾Ð¡Ë¡×Ê¡ÂôÇîÊ¸¤Ë·èÄê
¡¡ÆÃ»£¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥ÉÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¢2026Ç¯ÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Î¡Ö¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¡×¤ò¡¢¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤ÎÊ¡ÂôÇîÊ¸¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ù¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿Ê¡ÂôÇîÊ¸
¡¡PROJECT R.E.D.Åì±Ç¸ø¼°¡¿¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ù¤ÎX¤¬7Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È´ÆÆÄÈ¯É½¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¿ô¡¹¤Î¥ì¥Ã¥É¤ò±é¤¸¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡¦´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¡ÂôÇîÊ¸¤¬¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ë·èÄê¡ªÊ¡Âô´ÆÆÄ¤¬ÀÚ¤êÂó¤¯¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ö¶»Ç®¡ª¡×¡Ö´üÂÔ¤¬Áý¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÊ¡Âô´ÆÆÄ¤¬¥®¥ã¥Ð¥óÁÏ¤ë¤ó¤ÇÀÖ¤¤¤ó¤¹¤è¡ª¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤éÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ï¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ì¥Ã¥É¡Å¤Þ¤µ¤ËÊ¡Âô¤µ¤ó¤ËÁê±þ¤·¤¤Ì¾Á°¤À¡Å¤á¤Ã¤Á¤ã´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹!!¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÊüÁ÷ÏÈ¤¬¡¢2026Ç¯¤«¤éÂç¤¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£¿·¤¿¤ÊÆÃ»£¥·¥ê¡¼¥º¡ÚPROJECT R.E.D.¡Û¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤½¤ÎÂè1ÃÆºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ù¤òÀ©ºî¡¦ÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÊüÁ÷³«»Ï¤Ï2026Ç¯¡¢Ëè½µÆüÍË¸áÁ°9»þ30Ê¬¤«¤é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë»ÏÆ°¤¹¤ë¡ÚPROJECT R.E.D.¡Û¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡¢¡ÖÄ¶¼¡¸µ±ÑÍºëý¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë ¡ÖRecords of Extraordinary Dimensions¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤«¤é¼è¤Ã¤¿¡£¡ÖR.E.D.¡×¡á¥ì¥Ã¥É¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÈÀÖ¤¤¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤¬³èÌö¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¡£Ê£¿ôºîÉÊ¤¬¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¡¢À¤³¦´Ñ¤¬Î©ÂÎÅª¤Ë¹¤¬¤ëÂç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ù¤Ï¡¢1982Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÅÁÀâÅªÆÃ»£¡Ø±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡Ù¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À¤³¦´Ñ¤ò¡È¥¼¥í¤«¤éºÆ¹½ÃÛ¡É¤·¤¿¿·ºî¡£¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤È±§ÃèSF¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç80Ç¯ÂåÅö»þ¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¸µÁÄ¥®¥ã¥Ð¥ó¡£¤½¤Î³×¿·À¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¿·±ÇÁüµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿2026Ç¯ÈÇ¤ËÄ©¤à¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ù¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿Ê¡ÂôÇîÊ¸
