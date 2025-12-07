¥í¡¼¥º¤Î±Ñ¸ìË½¸À¤òÍý²ò¤·¤ÆÂà¾ìÀë¹ð¤·¤¿¸µ¿³È½°÷¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¿³È½¤ÎÇ¯Êð¡×¡ÖÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¡×
¡¡¸µNPB¿³È½°÷¤ÎÃ°ÇÈ¹¬°ì»á¡Ê55¡Ë¤¬¡¢Á°ÃæÆü¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÎÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¡Ê56¡Ë¤ÎYouTube¡ÖÊÒ²¬ÆÆ»Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¿³È½¤ÎÇ¯Êð¤Ê¤ÉÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎ¢ÏÃ¤È¿³È½¤ò»Ö¤¹¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ã°ÇÈ»á¤Ï¶áÅ´»þÂå¤Î¥¿¥Õ¥£¡¼¡¦¥í¡¼¥º¤¬ÆüËÜ¤Î¿³È½¤Ï¤É¤¦¤»Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤È±Ñ¸ì¤ÇÅÇ¤¤¤¿Ë½¸À¤òÊ¹¤¼è¤Ã¤ÆÂà¾ì½èÊ¬¤ò²Ê¤·¤¿¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µ¿³È½°÷¡£
¡¡ÊÒ²¬»á¤Ë¿³È½°÷¤ÎÇ¯Êð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÀèÇÚ¤Ï¤¿¤Ö¤ó2000Ëü±ß°Ê¾å¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÏÁ´Á³¡×¤ÈÂÔ¶ø¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¿³È½¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÇ¯´Ö100»î¹ç¤Û¤É¡£¤½¤³¤Ë¹µ¤¨¤¬30»î¹ç¤Û¤É²Ã¤ï¤ë¡£NPB¤È¤Ï1Ç¯·ÀÌó¤Ç¡¢Ç¯Êð¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¿³È½¤ò¤·¤¿»î¹ç¤ÏÊÌ¤Ë¼êÅö¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿·´´Àþ¤Î°ÜÆ°¤Ï1·³¤Î»î¹ç¤Î¾ì¹ç¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤À¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï»ØÄêÀÊ¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£
¡¡Ê¼¸Ë½Ð¿È¤Ç¿À¹Á³Ø±à¤Ç¹µ¤¨Êá¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ã°ÇÈ»á¤À¤¬¡¢Âç³Ø¤Ï°ìÈÌ¼õ¸³¤Çµþ»ºÂç¤Ø¡£¸ª¤òÄË¤á¤¿¤Î¤ÇÌîµåÉô¤Ë¤ÏÆþ¤é¤º¡¢¿À¸Í¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤¬¥×¥íÌîµå½õ¤Ã¿Í³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î¤¿¤Þ¤ê¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¡¼¥¹¡¢¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£¡¢¥¬¥ê¥¯¥½¥ó¡¢¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¤é¤ÈÀÜ¤·¡¢¡Ö¤¢¤Î¤¿¤Á¤È±Ñ¸ì¤Ç²ñÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¤È1Ç¯´Ö¤ÎÊÆ¹ñÎ±³Ø¡£µ¢¹ñ¤¹¤ë¤ÈABCÄ«ÆüÊüÁ÷¤Ç¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÄÌÌõ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÄÌÌõ¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤È³°¹ñ¿Í¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤È³°¹ñ¿Í¤ÎÈÄ¶´¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÎµÜ¸ÅÅç¤Ç¹ÈÇòÀï¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿³È½¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ì³¤á¤ë¤¬¡¢µå¿³¤ÏÃ¯¤â¤ä¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Ã°ÇÈ»á¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¸þ¤¤¬°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È1»î¹çÉáÄÌ¤Ë¤³¤Ê¤»¤¿¡£¤½¤ì¤¬¿³È½°÷¤òÌÜ»Ø¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£