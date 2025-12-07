¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡¢38Ç¯¤Ö¤ê¥×¥í¥ì¥¹¼Â¶·Éü³è¤òÀë¸À¡Ö¥È¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¡2025¡×Åìµþ¸ø±é
¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡Ê71¡Ë¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦EX¥·¥¢¥¿¡¼Ï»ËÜÌÚ¤Ç¡Ö¸Å´Ü°ËÃÎÏº¥È¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¡2025¡×Åìµþ¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯1·î¤«¤éÊ¡²¬¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢²£ÉÍ¤È¡È¤·¤ã¤Ù¤ê¤Î½äÎé¡É¤Ë½Ð¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö2025¡Ê¥Ë¥»¥ó¥ó¥Ë¥¸¥å¥¦¥´¡Ë¡×¤Ç¡¢¸Å´Ü¤Ï¡Ö¤·¤ã¤Ù¤êÃæÆÇ¡¢¡È¤·¤ã¤ÙÃæ¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¡¢¤ß¤ó¤Êµ¯¤¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¡¢¥Þ¥Ã¥¯¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡¢ÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡Ä¡Ä¡×¤Èº£Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤ò27ºÐ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¡ÖÄ«¤Î4»þ¤Þ¤Ç´¶ÁÛ¤ò¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£±Ç²è¤¬3»þ´Ö¤Ë¡¢´¶ÁÛ¤¬5»þ´Ö¡£¹ç·×8»þ´Ö¤Î¡È´¶ÁÛ¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡É¡£3»þ´Ö¤Î´Ö¤Ë2²ó¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÀåÀè¤Î×Ñ×Ë¡Ê¤Ï¤¤¤«¤¤¡ËÏ·¿Í¡É¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯3·î¤Ë80ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢»Õ¾¢¤Î¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¡¢¤¢¤êÆü¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
º£Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥Î¥¢¤Î¥²¥¹¥È²òÀâ¤ò¤·¤¿¡£¡Öº£¤Îµ»¤ÎÌ¾Á°¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢38Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Â¶·º²¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£¤Þ¤À¡¢È¯É½¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÍèÇ¯¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤Î¼Â¶·¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È1987Ç¯¡Ê¾¼62¡Ë3·î°ÊÍè¤Î¡È¥×¥í¥ì¥¹¸Å´ÜÀá¡É¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢§¡Ö¸Å´Ü°ËÃÎÏº¥È¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ø2025¡Ù¡×
26Ç¯1·î18Æü¡¡Ê¡²¬¡¦ZeppÊ¡²¬
26Ç¯2·î12Æü¡¡°¦ÃÎ¡¦ZeppÌ¾¸Å²°
26Ç¯3·î7Æü¡¡Âçºå¡¦Zepp¤Ê¤ó¤Ð
26Ç¯3·î20Æü¡¡¿ÀÆàÀî¡¦Zepp²£ÉÍ
¢¡¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡Ê¤Õ¤ë¤¿¤Á¡¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë1954Ç¯¡Ê¾¼29¡Ë12·î7Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Î©ÂçÂ´¶È¸å¤Î77¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÆþ¼Ò¡£Æ±8·î¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹Ãæ·Ñ¤òÃ´Åö¡£84Ç¯6·îÂà¼Ò¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡Ö¸Å´Ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×ÀßÎ©¡£85¡Á90Ç¯¡ÊÊ¿2¡Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÌë¤Î¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥ªDELUXE¡¢SUPER¡×»Ê²ñ¡£89¡Á94Ç¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖF1¥°¥é¥ó¥×¥ê¼Â¶·Ãæ·Ñ¡×¡£94¡Á96Ç¯NHK¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×»Ê²ñ¡£94¡Á05Ç¯ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥«¥ó¥±¥¤¡×»Ê²ñ¡£04¡Á16Ç¯¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡£¸½ºß¡¢TBS·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×¿åÍËÆü¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¡£·ì±Õ·¿AB¡£