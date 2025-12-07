ÊÑÆ°¤«¸ÇÄê¤«¡Ä½»Âð¥í¡¼¥óÁª¤Ó¤ÎºÇ½Å»ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡1°Ì¤ÏÇ¼ÆÀ¤Î¡Ö¶âÍø¤ÎÄã¤µ¡×¤Ç¤Ï2°Ì°Ê²¼¤Ï¡©
½»Âð¤Î¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëºÝ¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÁª¤ÓÊý¡£³ô¼°²ñ¼ÒNEXER¤È¤¯¤é¤¹¥µ¥Ý¡¼¥È½©ÅÄ¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½»Âð¹ØÆþ·Ð¸³¼Ô¤Î2¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å¤¬¡Ö¶âÍø¤ÎÄã¤µ¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï¡Ö²È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Á´¹ñ¤ÎÃË½÷¡ÊÍ¸ú²óÅú¿ô200¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½»Âð¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï68.5¡ó
½»Âð¹ØÆþ»ñ¶â¤ÎÄ´Ã£ÊýË¡¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¶ä¹Ô¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡×¤Ï68.5%¤Ç¡¢²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÃùÃß¤òÃæ¿´¤ËÊ§¤Ã¤¿¡×¤¬25.0%¡¢¡Ö¿Æ¤ä²ÈÂ²¤«¤é±ç½õ¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤¬4.0%¤Ç¤·¤¿¡£
¢¦¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡×²óÅúÍýÍ³
¡¦¼ê»ý¤Á¤Î¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦Æ¬¶â¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÍÑ°Õ¤·¤ÆÂ¾¤Ï¥í¡¼¥ó¤ÇÁÈ¤ó¤Ç·×²è¤òÎ©¤Æ¤¿¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¶âÍø¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦Ä¹´ü¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬É¬Í×¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦ÉéÃ´¤Ê¤¯Ê§¤¨¤ë¡£¡Ê60Âå¡¦½÷À¡Ë
¢¦¡ÖÃùÃß¤òÃæ¿´¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿¡×²óÅúÍýÍ³
¡¦¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤àºÝ¤ËÊÖºÑ³Û¤äÍøÂ©¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢ÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¤ª¶â¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¿¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¥í¡¼¥ó¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¸º¤é¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¥í¡¼¥ó¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤Æ¸å¤¬³Ú¤Ê¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦°ÊÁ°¤«¤é½»µï¹ØÆþ¤Î¤¿¤á¤ËÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡£¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦Ãù¶â¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¡£¡Ê60Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡×¡ÖÃùÃß¤òÃæ¿´¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿¡×¤Î¤É¤Á¤é¤òÁª¤ó¤À¿Í¤â¡¢¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢·×²èÀ¤ò°Õ¼±¤·¤¿²óÅú¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊÑÆ°¶âÍø·¿¡×¤È¡Ö¸ÇÄê¶âÍø·¿¡×¤¬¤È¤â¤Ë45.3¡ó
¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¡¼¥ó¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊÑÆ°¶âÍø·¿¥í¡¼¥ó¡×¤Î²óÅú¼Ô¤È¡Ö¸ÇÄê¶âÍø·¿¥í¡¼¥ó¡×¤Î²óÅú¼Ô¤ÏÆ±¤¸45.3¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥í¡¼¥ó¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë½Å»ë¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ï¡¢¡Ö¶âÍø¤ÎÄã¤µ¡×¤¬57.7%¤ÇºÇÂ¿¡£¡ÖÊÖºÑ´ü´Ö¡¦·î¡¹¤ÎÊÖºÑ³Û¡×¤¬24.1%¤Ç¡¢¡Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤Ø¤Î¿®ÍêÀ¡¦ÂÐ±þ¡×¤¬11.7¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦¡Ö¶âÍø¤ÎÄã¤µ¡×²óÅúÍýÍ³
¡¦¤È¤Ë¤«¤¯°Â¤¯¼Ú¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¶âÍø¤Î¹â¤µ¤ÏÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¾Íè¤ÎÉéÃ´¤Î¤¿¤á¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦Ä¹¤¤´ü´Ö¡¢Ê§¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦»ÙÊ§¤¤¤¬³Ú¤À¤«¤é¡£¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¢¦¡ÖÊÖºÑ´ü´Ö¡¦·î¡¹¤ÎÊÖºÑ³Û¡×²óÅúÍýÍ³
¡¦ÊÖ¤»¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦ÌµÍý¤Ê¤¯¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¹ØÆþ»þ¤«¤é¿ôÇ¯¤Ï½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢»Ò°é¤ÆÈñÍÑ¤ÎÇ±½Ð¤â»ëÌî¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¥í¡¼¥ó¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é·×²èÅª¤Ë¹Í¤¨¤¿¡£¡Ê60Âå¡¦½÷À¡Ë
32.8¡ó¤¬¡ÖÃ´Åö¼Ô¤ËÁêÃÌ¡×¤È²óÅú
¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÈæ³Ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ä¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¡×¿Í¤¬32.8%¤ÇºÇÂ¿¡£¼¡¤Ë¡Ö¶ä¹Ô¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¡×¤¬29.9%¡¢¡ÖÈæ³Ó¥µ¥¤¥È¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡×¡Ê8.8%¡Ë¡¢¡Ö²ÈÂ²¡¦ÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤ä¸ý¥³¥ß¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¡×¡Ê8.8%¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¢¦¡ÖÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ä¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¡×²óÅúÍýÍ³
¡¦´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦ÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¤¤¿Êý¤¬Áá¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦·ÀÌó»þ¤ËÊÖºÑ¥×¥é¥ó¤â°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÉÔÆ°»º¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦·úÃÛ²ñ¼Ò¤Ï¿§¤ó¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¤ªÆÀ¤Ê¶ä¹Ô¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¢¦¡Ö¶ä¹Ô¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¡×²óÅúÍýÍ³
¡¦Àµ³Î¤Ê¿ô»ú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦°ìÈÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦°ìÈÖ¿®ÍÑ½ÐÍè¤½¤¦¤Ê¾ðÊó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¶âÍø¤ÎÈæ³Ó¤ò¹Ô¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦Åö»þ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ú½ÐÅµ¡Û³ô¼°²ñ¼ÒNEXER¤È¤¯¤é¤¹¥µ¥Ý¡¼¥È½©ÅÄ¤Ë¤è¤ëÄ´ºº