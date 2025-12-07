¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤¬ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª¡Ö¸½¾ì¤â¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¤¶¤ï¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¿´¤â¤¶¤ï¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿¹²¼µÓËÜ¶²¤ë¤Ù¤·¡×
ºØÆ£½½ÏºÊ¼±ÒÌò¤ÏÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡ª
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¢ÆüÍË¸á¸å8»þ¤Û¤«¡Ë¡£
¼£ºÑÌò¡¦À¸ÅÄÅÍ¿¿¡ÖËÍ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
°ì¶¶¼£ºÑ¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î»Ñ¤ò¤·¤¿ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤¬¡¢12·î7ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè47²ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£±é¤¸¤ëÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤µ¤ó¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¡Ê¤µ¤¤¤È¤¦¤¸¤å¤¦¤í¤Ù¤¨¡Ë¡¿À¸ÅÄÅÍ¿¿
°¤ÇÈËª¿Ü²ì²È¤ªÊú¤¨¤ÎÇ½Ìò¼Ô¡£
Ä¹Ã«ÀîÊ¿Â¢Àë°Ê¡ÊÃæÂ¼È»¿Í¤µ¤ó¡Ë¤â´Ö°ã¤¨¡¢½½ÏºÊ¼±Ò¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ÆÌî·ª»³¡ÊÅèÅÄµ×ºî¤µ¤ó¡Ë¤â¡¢¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤µ¤ó¡Ë¤Ë½é¤á¤ÆÇÒ±Ú¤·¤¿ºÝ¡¢¶Å»ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡ÊÂè£³£µ²ó¡Ë¼£ºÑ¤È±»Æó¤Ä¤Î´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¤µ¤ó¡Ë¤é¤¬·×²è¤¹¤ëµØÆ¤¤Á¤Ë¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂØ¶Ì¤È¤·¤Æ´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£
À¸ÅÄÅÍ¿¿¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
°ì¶¶¼£ºÑ¡¢¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£
(c)NHK
¤Þ¤µ¤«¼£ºÑ¤ÈºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤¬±»Æó¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬¤³¤³¤Ç¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¿¹²¼µÓËÜ¶²¤ë¤Ù¤·¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤â¡¢¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¤¶¤ï¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¿´¤â¤¶¤ï¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç»Å³Ý¤±¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ª²ó¡¢¼£ºÑ¤È½½ÏºÊ¼±Ò¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè64ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡ÉÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£
ÄÕ½Å¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢NHK¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¡£µÓËÜ¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡ÙÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¿¹²¼²Â»Ò¤µ¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¸ì¤ê¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤é¤ò¸«¼é¤ëµÈ¸¶¤Î¶åÏº½õ°ð²Ù¡Ê¤¯¤í¤¹¤±¤¤¤Ê¤ê¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£