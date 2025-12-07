¡ã°äÉÊÀ°Íý¥È¥é¥Ö¥ë¡ä²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤ÉÌÜÍø¤¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡£·ë¶É¤É¤¦¤¹¤ë¡©
¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÁÓ¼º´¶¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â»³ÀÑ¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÈá¤·¤ó¤Ç¤Ð¤«¤ê¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¥ê¥¹¥È¡×¤Î¤Ê¤«¤ÇÆÃ¤Ë°äÂ²¤ÎÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢°äÉÊÀ°Íý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ø¿Æ¤Î°äÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ù
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¼ÁÌä¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¿Æ¤¬°ä¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¤É¤¦°·¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ÈÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£ÆÃ¤Ë¸Î¿Í¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÏÓ»þ·×¤ä¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âµ¤¤¬°ú¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤Æ¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ØÇä¤ì¤ë¤â¤Î¤ÏÇä¤Ã¤Æ¡¢Çä¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï½èÊ¬¡Ù
¡Ø¤ª¼ò¤ÏÇä¤Ã¤¿¤é1ËÜ20Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Î¤¬¿ôËÜ¤¢¤Ã¤¿¡£·ë¹½¤Ê³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¸«¶Ë¤áÉ¬¿Ü¡Ù
Çä¤ì¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤ª¶â¤Ë´¹¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¸¤¤¥Þ¥Þ¤¿¤Á¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È²ÁÃÍ¤ò¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤ëÌÜ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¹âÃÍ¤ÇÇã¼è¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤±¤òÁª¤ó¤ÇÇä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÊª¤äµ®¶âÂ°¡¢¤ª¼ò¤Ê¤É¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»×¤ï¤ÌÃÍÃÊ¤ÇÇä¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¶â¤Ë´¹¤¨¤ì¤Ð°ä»º¤È¤·¤ÆÊ¬¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢É¬Í×¤Ê¼êÂ³¤¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¡ªÁ´Éô¼Î¤Æ¤Þ¤·¤¿
¡ØÁòµ·¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¼¡¤ÎÆü¤ËÁ´Éô¥´¥ßÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢²¿Æü¤«¤«¤±¤Æ¼Î¤Æ¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡£Ç³¤¨¤ë¥´¥ßÂÞ¤Ç90ÂÞ¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¡Ù
¡Ø¤½¤ó¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤Ã¤µ¤¤¤¬¤Ã¤µ¤¤½èÊ¬¡£¤¦¤Ã¤«¤ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤ï¡Ù
¡ÖÇä¤ì¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤òÇä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸ý¤Ç¸À¤¦¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¤ËÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë°äÉÊÀ°Íý¤Ïµ¤ÎÏ¤âÂÎÎÏ¤âÉ¬Í×¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Çµ¤¤òÇÛ¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ò½èÊ¬¤¹¤ëÁªÂò¤ò¤·¤¿Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Û¤Ü¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡¢»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤À¤±¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯
¡ØËÜ¿Í¤¬¤¤¤Ä¤â¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤ª´½¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¢¤²¤ë¡£¤¢¤È¤Ï»×¤¤½Ð¤Î¤â¤Î¤À¤±¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢½èÊ¬¤«¤Ê¡Ù
¡ØÏÓ»þ·×¤Ï»ä¤¬ÀÎ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï»ä¤¬Êì¤Ë¤¢¤²¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é»ä¤¬¤â¤é¤¦¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡Ù
¡ÖÁ´Éô¼Î¤Æ¤ëÇÉ¡×¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢»×¤¤½Ð¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ï¼«Ê¬¤¬¤â¤é¤¦¤ÈÅú¤¨¤¿¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤¬¤¤¤Ä¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤¬·Á¸«Ê¬¤±¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ç¤â¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤¬Áê¼ê¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤Î¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë°Ê¾å¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤ò·Á¸«¤È¤·¤Æ°ú¤¼è¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°Õ³°¤È¤è¤¯¤¢¤ë¡©¿ÆÂ²´Ö¤Î°äÉÊ¥È¥é¥Ö¥ë
¡Ø¿Æ¤¬»à¤ó¤À¤È¤¡¢Ê¹¤¤Ä¤±¤¿¿ÆÀÌ¤¬²æÀè¤Ë¤ÈÍè¤Æ¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¢þ¢þ¤Ï»ä¤¬¤â¤é¤¦¤ï¡ª¡×¤Ã¤Æ·²¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¤Æ»ý¤Áµî¤é¤ì¤¿¤è¡Ä¡Ä¡Ù
¡ØµÁÁÄÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢µÁÎ¾¿Æ¤¬µÁÁÄÉãÂð¤ËÃå¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¶âÌÜ¤Î¤â¤Î¤¬¤Û¤Ü¤Û¤Ü»ý¤Áµî¤é¤ì¤Æ¤¹¤Ã¤«¤é¤«¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¡Ù
¡ØµÁÉã¤Î»ÐËå¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ï¡£¾¡¼ê¤Ë¥¿¥ó¥¹¤Î¤Ê¤«¤ò¥¬¥µ¥´¥½¤·¤À¤·¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£»ÐËå¤ÎÃ¶Æá¤â¤·¤ã¤·¤ã¤ê½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤«¤éÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡Ù
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤³¤½¤·¤á¤ä¤«¤Ë¸«Á÷¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¿ÆÂ²´Ö¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤é¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤¿¤ê¡¢·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤â¤¿¤ÀÊªÉÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ê¤é¤Ð¤¤¤¶¤·¤é¤º¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¾ì½ê¤ò¾¡¼ê¤Ëµù¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤éÅÜ¤ë¤Î¤âËº¤ì¤Æ¥É¥ó°ú¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡£¼«Ê¬¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¶¯Íß¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤Î¿ÆÂ²¤È¤Î´Ø·¸¼«ÂÎ¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÌµÍý¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¶ÛµÞ»þ¤Ë¤³¤½¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎËÜ¼Á¤¬É½¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿ÆÂ²´Ö¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Ê¤¯¸Î¿Í¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÜ¿Í¤¬À¸Á°¤Ë½èÊ¬¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÊ¿ÏÂ¤«¤â
¡Ø¤³¤Ã¤Á¤¬ÊÒÉÕ¤±¤ë¤Þ¤â¤Ê¤¯Á´Éô½èÊ¬¤·¤Æ»ÜÀß¤ËÆþ¤Ã¤¿¡¢Ä¶Í¥½¨¤Ê¼ÂÊì¡Ù
¡ØË´¤¯¤Ê¤ëÁ°¤ËËÜ¿Í¤¬·Á¸«Ê¬¤±¤Ê¤ê½èÊ¬¤Ê¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¤Í¡£¤¦¤Á¤ÎÊì¤Ï»ÜÀß¤ËÆþ¤ë¤È¤¡¢¿ÆÂ²¸Æ¤ó¤Ç·Á¸«Ê¬¤±¤·¤Æ¤¿¤è¡Ù
»ÜÀß¤ËÆþ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¿Æ¤¬¼«¤é¡Ö½ª³è¡×¤ò¤·¤¿¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤«¤é·Á¸«Ê¬¤±¤ò¤·¤¿¤ê½èÊ¬¤·¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢°äÉÊÀ°Íý¤âºÇÄã¸Â¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤¯¸«Á÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼«¤é¤Î°äÉÊÀ°Íý¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¤Ç¤¤ëºÇ¸å¤Î¿´¸¯¤¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°äÉÊÀ°Íý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡£ÆÃ¤Ëµ®¶âÂ°¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÊª¤Ê¤É²ÁÃÍ¤¬¹â¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤«¤Èº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÇäµÑ¡¢·Á¸«¤È¤·¤Æ¤ÎÊÝ´É¡¢¤½¤·¤Æ»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿½èÊ¬¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤«¤é¡¢¤´¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯·Á¤ÇÀ°Íý¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£