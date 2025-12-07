¡Ö¤®¤å¤óµÍ¤á¡×Ä¹ßÀ¤Í¤ëà¥Ô¥¿¥Ô¥¿°áÁõá¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¡Ö¤°¤Ì¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¥Ô¥¿¥Ô¥¿¤Ê¤é¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÄÏ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡×
¡¡¸µÝ°ºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎÄ¹ßÀ¤Í¤ë(Ä¹ºê»Ô½Ð¿È)¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡Ö¤®¤å¤óµÍ¤á¡×¥Ô¥¿¥Ô¥¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥«¥Ð¡¼¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÄ¹ßÀ¤Í¤ë¤µ¤ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷À¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Öar¡×(¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡£ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬½Ð¤ë¥Ô¥¿¥Ô¥¿¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÉ÷¥¦¥¨¥¢¤òÃåÍÑ¤·¡Ö¤É¤ó¤Ê°áÁõ¤â²ÚÎï¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¤Í¤ë¤µ¤ó¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¤®¤å¤óµÍ¤á¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡»É·ãÅª¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¡Ö¤°¤Ì¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¥Ô¥¿¥Ô¥¿¤Ê¤é¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÄÏ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÃæ¿È¤âºÇ¶¯!¡×¡ÖÇ°´ê¤Î¥«¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë½éÅÐ¾ì¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤Ç¿´¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤ëÆÃÊÌ¹æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£