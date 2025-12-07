¡ÖÍ¥¾¡¤¬ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç»ÄÇ°¡×¡¡ÃÏ¸µ´üÂÔ¤ÎºÙÃ«¶³Ê¿¡¢¥È¥Ã¥×¤È18ÉÃº¹¤Î3°Ì¡¡ÆüËÜ¿Í2°Ì¤ÇMGC½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¡ÚÊ¡²¬¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó¡Û
¡¡¢¡Ê¡²¬¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó2025¡Ê7Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¡¦Ê¿ÏÂÂæ¶¥µ»¾ìÈ¯Ãå¡Ë
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ê¥ó¡¦¥¤¥¨¥°¥¾¡¼¡Ê¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡Ë¤¬2»þ´Ö7Ê¬51ÉÃ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢5ÉÃº¹¤Î2°Ì¤ËÀ¾»³Íº²ð¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤Î¶å½£Àª¤Ï¡¢ºÙÃ«¶³Ê¿¡Ê¹õºêÇÅËá¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤È18ÉÃº¹¤Î2»þ´Ö8Ê¬9ÉÃ¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ´¤ê¤¤ì¤º¤Ë¡ÖÍ¥¾¡¤¬ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤Ï»ÄÇ°¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢À¾»³¤Ë¼¡¤°ÆüËÜ¿Í2°Ì¤Ë¤Ï¡ÖÃÏ¸µÊ¡²¬¤ÇMGC½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó½Ð¾ì¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÇÍ£°ì2»þ´Ö5Ê¬Âæ¤Î¼«¸ÊµÏ¿¤ò»ý¤Á¡¢Âè2½¸ÃÄ¤«¤é28¥¥íÉÕ¶á¤Ç¥È¥Ã¥×½¸ÃÄ¤Ø¾å¤¬¤Ã¤¿¡£35¥¥í²á¤®¤«¤é¤ÏÀ¾»³¡¢¥¤¥¨¥°¥¾¡¼¤È¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤¬¡¢39¥¥íÉÕ¶á¤ÇÀ¾»³¤¬¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤ë¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÎÏ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë»Å³Ý¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤âMGC½Ð¾ì¸¢¤ÏÈá´ê¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¡£Ì¾¸Å²°¤ÇÍèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÂç²ñ¤òÁª¤ó¤Ç¥È¥é¥¤¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤µ¤é¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¡£¡ÊÁ°ÅÄÂÙ»Ò¡Ë