ÅìÊý¿Àµ¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¡¡½é¥½¥í¥Ä¥¢¡¼´°Áö¡ªÂ¿ºÌ¤Ç¼«ºß¤Ê²ÎÀ¼ÈäÏª¡ª£²»þ´ÖÈ¾¤Î¡È¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¡É¤Ë´ÑµÒ¤¦¤Ê¤Ã¤¿
¡¡ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¡Ê£³£·¡Ë¤¬£·Æü¡¢Åìµþ¡¦£Ô£Ï£Ù£Ï£Ù£Á¡¡£Á£Ò£Å£Î£Á¡¡£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¤Ç¡¢Á´¹ñ£¸ÅÔ»Ô£²£°¸ø±é¤Ç£¶Ëü£µ£°£°£°¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë½é¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¡Ö£Ô£è£å¡¡£Æ£é£ò£ó£ô¡¡£Ä£é£î£é£î£ç¡×¤ò´°Áö¤·¤¿¡£ÅìÊý¿Àµ¯ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£°¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤Ë½éÄ©Àï¡£¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Ç¸«¤»¤ë»Ñ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤ÇÊü¤Á¡¢¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤¬ÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¦£²»þ´ÖÈ¾¤Î¡È¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¡É¤Ë´ÑµÒ¤¬¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¥Ä¥¢¡¼¤Ï³Ú¶Ê¤ò¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¡¢£±¶Ê£±¶Ê¤ò¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹½À®¡£¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö£Í£á£î£é£á£ã¡×¤ò¡ÈÁ°ºÚ¡ÉÂå¤ï¤ê¤Ë½Ð¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢Â³¤¯¡Ö£Æ£å£ö£å£ò¡×¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤È¥»¥¯¥·¡¼¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£Â¿ºÌ¤Ç¼«ºß¤Ê²ÎÀ¼¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡£¹·î¤ÎÅìµþ¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë³«Ëë¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼¤âºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¡¢¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆü¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ºÇ½ªÆü¤Ï¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤ÈËü´¶¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¡£ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤âÁ´¸ø±éÂ¨´°Çä¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖËþ°÷¸æÎé¤È»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤·¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾È¤ì¤¿¡£
¡¡¥½¥í¶Ê¡Ö£Í£ù¡¡£Â£á£ä¡×¡Ö£Ò£ï£ã£ë¡¡£÷£é£ô£è¡¡£Õ¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥²¥¹¥ÈÅÐ¾ì¤·¤¿£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Ê£Õ£Î£É£Ï£Ò¡¦¥¥å¥Ò¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡Ö½÷¡¹¤·¤¯¤Æ¡×¤ò¥³¥é¥Ü¾§¡£Á´£²£²¶Ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡ª³§¤µ¤óËþÊ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ËÍ¤é¤âËþÊ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¸ø±é¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥½¥í³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤ÏÍèÇ¯£´·î£²£µ¡¢£²£¶Æü¤Ë¼«¿È£³ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤Ï¡ÖÍèÇ¯£´·î¤ËÆü»º¤ÇºÆ²ñ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÈÌóÂ«¤·¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£