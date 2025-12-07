¸µÆü¥Æ¥ì¡¦¸åÆ£À²ºÚ¥¢¥Ê¡¢Âè2»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡ÖÍè·î¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸åÆ£À²ºÚ¡Ê35¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè2»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¸åÆ£À²ºÚ¥¢¥Ê¤¬Âè2»ÒÇ¥¿±
¡¡¸åÆ£¥¢¥Ê¤Ï¡¢²ÈÂ²3¿Í¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£É×¤ÏËèÄ«Ì¼¤¬µ¯¤¤ëÁ°¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Â·¤Ã¤ÆÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÆü¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¤Ã¤ÈÌ¼¤â´ò¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥Ñ¥Ñ¤¬¤ªµÙ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥Ñ¥ÑÂç¹¥¤¥â¡¼¥É¤¬ÂçÇúÈ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤´¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÂèÆó»Ò¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤ÆÍè·î¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²ÈÂ²3¿Í¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤ò¤È¤Ë¤«¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼¯Åç¤ò°¦¤¹¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢Í¥¾¡ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¸åÆ£¥¢¥Ê¤Ï1990Ç¯4·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£ÄÅÅÄ½ÎÂç³Ø³Ø·Ý³ØÉô¾ðÊó²Ê³Ø²Ê¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£¡ØGoing! Sports & News¡Ù¡Ø½ê¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤¬¥Æ¥ó¡ª¡Ù¡Ø¥Ð¥²¥Ã¥È¡Ù¡ØOha!4 NEWS LIVE¡Ù¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¡¢2024Ç¯10·î¤ËÂà¼Ò¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î»°´È·òÅÍ¤È·ëº§¡£22Ç¯10·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»°´È¤¬½êÂ°¤¹¤ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï¡¢¤¤Î¤¦6Æü¤ËJ1¥ê¡¼¥°¤Ç9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
