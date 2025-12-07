ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¡¿¿ÌÌÌÜ²á¤®¤ë°ìÌÌÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö¤¨¡Á¡¢¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡×¤Ï¡È¼Çµï¡É
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê38¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â ¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¡×¡ÊÅÚÍË¸å6¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿¿ÌÌÌÜ²á¤®¤ë°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤¬¶ì¼ê¡×¤È¸ì¤ê¡ÖÀ¨¤¯¹Í¤¨¤ÆÍè¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£¿¿ÌÌÌÜ¤À¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È¡¢¡È³§¤µ¤ó¥¤¥§¡¼¥¤¡ª³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«¡Á¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º£¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡È¤¦¤ó¡¢¤Æ¤¤È¡Á¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ËÜÅö¤ÏÅ¬Åö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¤¨¡Á¡¢¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡É¤È¤«¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¼ÂºÝ¤Ï¡Ö¡È»öÁ°¤Ë¼ÁÌä¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡È¤¨¡Á¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¡Á¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×±éµ»¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¼ýÏ¿¸å¤Ë¤â½Ð±é¥É¥é¥Þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¿´ÇÛ¤¹¤®¤Æ¡¢Á´Éô¥ï¡¼¥É¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤µ¤ì¤ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÂìÂô¥«¥ì¥ó¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÂ¦¤È¡ÖÆ±¤¸»Å»ö¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤½¤Î»æ¤òÅÏ¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¡¢óòó÷¡Ê¤½¤´¡Ë¤¬¤Ê¤¤¡¢¤³¤Á¤é¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¡¢Ëü¤¬°ì°ã¤¦¼õ¤±¼è¤êÊý¤µ¤ì¤Æ¡¢°ã¤¦¼õ¤±¼è¤êÊý¤ò¤µ¤ì¤¿¤é·ù¤À¤«¤é¡¢¤³¤Á¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÁ´Éô½ñ¤¤¤Æ¡¢¥ï¡¼¥É¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¡Ö¤À¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤µ¤ì¤ë¤±¤É¡¢»ä¤â¥ï¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ä¡£¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¤è¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢ÂìÂô¤«¤é¡Ö³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£