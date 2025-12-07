¹Åç¡¡·ªÎÓ¡¢¿¹²¼¡¢¿¹±º¤¬¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¡Íèµ¨ÀèÈ¯Ä©Àï¤Î·ªÎÓ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¥½¥ï¥½¥ï¡×¡ÖÂÎ¤¬¾¡¼ê¤Ë¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¡×
¡¡¹Åç¤Î·ªÎÓÎÉÍùÅê¼ê¡¢¿¹²¼Äª¿ÎÅê¼ê¡¢¿¹±ºÂçÊåÅê¼ê¤Î£³¿Í¤¬£·Æü¡¢¸â»Ô¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¥Ù¥¤¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø£Ã£Á£Ò£Ð¡¡£Æ£Á£Î¡¡£Æ£Å£Ó£Ô£Á¡¡¤¯¤ì¡¡£²£°£²£µ¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼·Á¼°¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£Íèµ¨¤«¤éÀèÈ¯¤ËÄ©Àï¤¹¤ë·ªÎÓ¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤ÏÀèÈ¯¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÂÎ¤¬¾¡¼ê¤Ë¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀµÄ¾¥½¥ï¥½¥ï¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢Îý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¥ª¥Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡·ªÎÓ¤Ø¤ÎÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¿¹²¼¤Ï¡Ö·ªÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡Ê¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤Ë¡ËÀèÈ¯¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¾¡¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£¸µµ¤½Ð¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤ÈÊÖÅú¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡º£µ¨ÅÓÃæ¤«¤é¼é¸î¿À¤âÌ³¤á¤¿¿¹±º¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö£¶£°»î¹ç¤ÏÅê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÍèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£