¥Ø¥°¥»¥¹ÊÆ¹ñËÉÄ¹´±¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É¤Ë¡Ö¤â¤Ï¤ä¤¿¤À¾è¤ê¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡×¡ÄËÉ±Ò»Ù½Ð¤ÎÂçÉýÁý¤ò²þ¤á¤ÆÍ×µá
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡á°¤Éô¿¿»Ê¡Û¥Ø¥°¥»¥¹ÊÆ¹ñËÉÄ¹´±¤Ï£¶Æü¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç¤Î²ñ¹ç¤Ç¹Ö±é¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍÞ»ß¤äÆ±ÌÁ¹ñ¤ÎËÉ±Ò»Ù½Ð³ÈÂç¤ËÍ¥Àè¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤àÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤â¤Ï¤ä¤¿¤À¾è¤ê¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ËÉ±Ò»Ù½Ð¤ÎÂçÉýÁý¤ò²þ¤á¤Æµá¤á¤¿¡£
¡¡¥Ø¥°¥»¥¹»á¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤¬£±£±·î¤ËËÉ±Ò»Ù½Ð¤ò¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡ËÈæ£³¡¦£µ¡ó¤ËÁý³Û¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡¢¡ÖÂ¾¤Î¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤â¡¢¿ôÇ¯°ÊÆâ¤ËÄÉ¿ï¤¹¤ë¤È³Ú´Ñ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÆüËÜ¤Ê¤É¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿È¯¸À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ê£Î£Á£Ô£Ï¡Ë¤¬¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÍ×µá¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ËÉ±Ò»Ù½Ð¤Î£Ç£Ä£ÐÈæ£µ¡ó¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤ò·è¤á¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢£Î£Á£Ô£Ï¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÂ¾¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤Ë¤âÂÐ±þ¤òÂ¥¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£ËÉ±Ò»Ù½Ð¤ÎÂçÉýÁý¤Ë¸þ¤±¡¢¡ÖÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤¤¹ñ¤Ï¡Ê¸·¤·¤¤¡Ë·ë²Ì¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐÃæÍÞ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÎÏ¤Î¶Ñ¹Õ¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¶¯Ä´¡£ÆîÀ¾½ôÅç¤äÂæÏÑ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ò·ë¤Ö¡ÖÂè£±ÎóÅçÀþ¡×¤Ç¡¢¡Ö»ýÂ³Åª¤Ë·³»öÎÏ¤òÅêÆþ¤Ç¤¤ëÂÖÀª¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£¡ÖÂæÏÑ¤ò½ä¤ë¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï£´Æü¤Ë³°¸ò¡¢·³»öÀ¯ºö¤Î»Ø¿Ë¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¹ñËÉ¤Î»Ø¿Ë¤äÍ¥Àè»ö¹à¤ò¼¨¤¹ÀïÎ¬Ê¸½ñ¡Ö¹ñ²ÈËÉ±ÒÀïÎ¬¡×¤â¶á¤¯¸øÉ½¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£