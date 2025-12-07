ºå¿À¡¦²¬ÅÄ¸ÜÌä¤¬È¯Å¸¤Ë´ê¤¤¡¡³ÚÅ·¥É¥é£²¡¦°ËÆ£¼ù¤Ï·ãÎå¤Ë´¶Æ°¡Ö¤¹¤´¤¯¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¡ÅìµþÏ»Âç³Ø£±£°£°¼þÇ¯½Ë²ì²ñ
¡¡ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤Î·ëÀ®£±£°£°¼þÇ¯µÇ°½Ë²ì²ñ¤¬£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡ÁáÂç£Ï£Â¤ÇÎòÂå¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ëÄÌ»»ÂÇÎ¨¡¦£³£·£¹¡¢£¸£±ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿ºå¿À¤Î¸µ´ÆÆÄ¡¦²¬ÅÄ¾´ÉÛ»á¡Ê£¶£¸¡Ë¡á¸½¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¡á¤â½ÐÀÊ¡£¡Ö£³Ç¯½©¤Ë£¸¾¡£±ÇÔÆ±»Î¤ÎÁá·ÄÀï¤Ç¡¢£±½µ´ÖÁ°¤«¤é¿ÀµÜ¤ËÅ°ÌëÁÈ¤¬¤¤¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¡×¤ÈÏ»Âç³Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÁáÂç¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Ç³ÚÅ·¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿°ËÆ£¼ùÅê¼ê¤«¤é¤â¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¡¢¾Ð´é¤Ç·ãÎå¡£°ËÆ£¼ù¤â¡Ö¡ØÁá°ðÅÄ¤Î¸åÇÚ¤Î°ËÆ£¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø³ÚÅ·¤Î¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£³Ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢µ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾Íè¤Ê¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤È¤«¤¢¤¢¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿ÀèÇÚ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£