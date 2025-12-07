¡ÚÆÃ½¸¡ÛÍÉ¤ì¤ë¥³¥áÀ¯ºö¡¡¼ç¿©¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡Ä¡Ä¡È¸ºÈ¿¡É¤ÈÀï¤Ã¤¿À¸»º¼Ô¤¬¤¤¤Þ»×¤¦¤³¤È¡¡¥³¥á¥¯¥é¥¤¥·¥¹③¡Ô¿·³ã¡Õ
¥·¥êー¥ººÇ½ª²ó¤Ï¡ÈÍÉ¤ì¤ë¥³¥áÀ¯ºö¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£À¯ÉÜ¤ÏÄ¹Ç¯Â³¤¤¤¿¸ºÈ¿À¯ºö¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯²Æ¤´¤í¡ÈÁý»º¡É¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2¤«·îÍ¾¤ê¤Ç¤½¤ÎÊý¿Ë¤ò¸«Ä¾¤·¡È¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤¿À¸»º¡É¤òÉ½ÌÀ¡£Ç¤ÎÌÜ¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ëÇÀÀ¯¤ËÀ¸»º¼Ô¤ÏÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö»Ä¹ó¡×¤À¤Ã¤¿¡È¸ºÈ¿¡É¡Ä¡ÄÀìÌç²È¤Ï¡ÈÀ¸»ºÄ´À°¡É¤Î¥ê¥¹¥¯»ØÅ¦
2025Ç¯¤âÌÔ½ë¤ä±«ÉÔÂ¤ò¾è¤ê±Û¤¨°é¤Ã¤¿¥³¥á¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Òµû¾Â»Ô¤Î¥³¥áÇÀ²È ´Ø Î´¤µ¤ó¡Ó
¡ÖÀ¸»ºÄ´À°(¸ºÈ¿)¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»Ä¹ó¤Ç¤·¤¿¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¥³¥á¤Ïºî¤ë¤Ê¡¢Áý¼ý¤¹¤ë¤Ê¡¢µ¬ÌÏ³ÈÂç¤Î°ÕÍß¡¢¤½¤ì¤«¤éÁý¼ýµ»½Ñ¡¢ÇÀ²È¤Ï¤½¤ì¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¡×
1970Ç¯¡¢ÆüËÜ¤¬¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤ËÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÎÇ¯¡¢¤¢¤ëÇÀ¶ÈÀ¯ºö¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©À¸³è¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤«¤é¥³¥áÍ¾¤ê¤Î»þÂå¤ò·Þ¤¨¤¿¤¿¤á¹ñ¤¬ÇÀ²È¤ËºîÉÕÌÌÀÑ¤ò¸º¤é¤¹¤è¤¦µá¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£À¸»ºÎÌ¤òÍÞ¤¨¡¢ÊÆ²Á¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡È¸ºÈ¿¡É¤Ç¤¹¡£ÇÀ²È¤«¤é¤Ï·ã¤·¤¤È¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ºÈ¿À¯ºö¤Ï2018Ç¯¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¹ñ¤Ï¼ûµë¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¿ä·×¡£¤½¤ì¤ò¤â¤È¤ËÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇÀ¸»ºÎÌ¤ÎÌÜ°Â¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÀ¸»ºÄ´À°¤À¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñ¤¬¼ûµë¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¸«¸í¤Ã¤¿¤³¤È¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿ÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡£ÀìÌç²È¤ÏÀ¸»ºÄ´À°¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ò°ñ¾ëÂç³Ø À¾Àî Ë®É× ¶µ¼ø¡Ó
¡Ö¸½ºß¡¢¼ûµëÄ´À°¤ò¼ý³ÏÁ°¤ÎÀ¸»ºÄ´À°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤Î¤Ïº£²ó¤Î¥³¥áÁûÆ°¤ÇÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ý³Ï¸å¤ÎÎ®ÄÌÂÐºö¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤³¤ì¤â¤¤¤í¤¤¤íÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ºî¤Ã¤Æ¤«¤éÎ®ÄÌÌÌ¤ÇÄ´À°¤¹¤ëÅÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¢£¡È¸ºÈ¿¡É¤ËÈ¿ÂÐ¤·Â³¤±¤¿½©ÅÄ¤Î¥³¥áÇÀ²È
2025Ç¯8·î¡¢¥³¥áÉÔÂ¤ÈÊÆ²Á¤Î¹âÆ¤ò¼õ¤±ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ï¡Ä¡Ä
¡ÒÀÐÇË¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¡Ó
¡Ö¥³¥á¤òºî¤ë¤Ê¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÇÀ¶È¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬"Áý»º"¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë»Ù±ç¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¡×
»ö¼Â¾å¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¥³¥á¤ÎÀ¸»ºÄ´À°¤ò¸«Ä¾¤·¡¢"Áý»º"¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸ºÈ¿À¯ºö¤ËÄ¹Ç¯¡¢È¿ÂÐ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¥³¥áÇÀ²È¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò½©ÅÄ¤Î¥³¥áÇÀ²È Í°°æ Å°¤µ¤ó¡Ê1989Ç¯Åö»þ¡Ë¡Ó
¡ÖËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¡¢¤É¤ó¤É¤ó¡¢¤É¤ó¤É¤ó¡¢¸ºÈ¿¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤Ã¤Æ¤Í¡£ËÜÅö¤Ë²Ç¤µ¤ó¤¬Íè¤ë¤è¤¦¤ÊÇÀ²È¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©ËÜÅö¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Í¡£¤¤¤Þ¤ÎÀ©ÅÙ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢À¯ºö¤òÂ³¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÀ¶È¤¤Þ¤¹¤«¡×
½½ÆüÄ®»Ô½Ð¿È¤ÎÍ°°æÅ°¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¿·³ã¸©ÇÀ¶È¶µ°é¥»¥ó¥¿ー¤Ç¥³¥áºî¤ê¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¥³¥áÇÀ²È¤¬Â¿¤¯»×¤¦¤è¤¦¤ËÅÄ¤ó¤Ü¤ò¹¤²¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢²ÈÂ²¤È¤È¤â¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤¬½©ÅÄ¸©Âç³ãÂ¼¤Ø¤ÎÆþ¿¢¤Ç¤·¤¿¡£Âçµ¬ÌÏ¤ÊÇÀ¶È¤Î¼Â¸½¤Ø¸Ð¤òËä¤áÎ©¤Æ³«¤«¤ì¤¿¿·¤¿¤ÊÇÀÂ¼¤Ç¤¹¡£
Í°°æ¤µ¤ó¤ÏÌ´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹ñ¤¬¶¯À©¤·¤Æ¤¤¤¿¸ºÈ¿¤Ë¤Ï½¾¤ï¤º¡¢¼«Í³¤Ë¥³¥á¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥á¤Î»ºÄ¾¤ä²Ã¹©ÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦Âçµ¬ÌÏÇÀ²È¤ÎÀè¶î¤±¤Ç¤¹¡£
¢£µû¾Â»Ô¤Ç¸ì¤Ã¤¿¥³¥á¤ÎÌ¤Íè
2025Ç¯10·î²¼½Ü¡£Í°°æ¤µ¤ó¤Ïµû¾Â»Ô¤Î¥³¥áÇÀ²È¡¦´Ø Î´¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ë¥³¥á¤òÀ¸»º¤¹¤ë´Ø¤µ¤ó¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤ò»ë»¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀÐÇËÀ¯¸¢¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡ÈÁý»º¡É¤Î¤³¤È¡£
¡ÒÍ°°æ¤µ¤ó¡Ó
¡Ö55Ç¯´Ö¤Í¡¢¸ºÈ¿¤Ç¥³¥á¤òºî¤Ã¤¿¤é°¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»þÂå¡¢¤½¤·¤Æ¤Í¡¢¤¤¤¯¤éºî¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¯¤éºî¤Ã¤Æ¤âÀÖ»ú¤Î»þÂå¤Í¡¢¤³¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤è¤¦¤ä¤¯¼¡¤Î»þÂå¤¬¤¯¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤¤¤Þ¤³¤ì¤«¤é¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÁý»º¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤âËÜÅö¤Î¿¿¼Â¤Ï¡Ê¹âÎð²½¤Ê¤É¤Ç¡Ë¼¤á¤ëÇÀ²È¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Í¡×
¡Ò´Ø¤µ¤ó¡Ó
¡Ö¤³¤ìÃÏ°èÇÀ¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÊÑ¤ÊÌäÂê¤Ê¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¤É¤ó¤É¤óÇÀ²È¤Ï¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡¢¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ê»Ä¤µ¤ì¤¿¡ËÅÄ¤ó¤Ü¤¬¡ÊÂçµ¬ÌÏÇÀ²È¤Ë¡Ë½¸¤Þ¤ë¡£ÊÆ²Á¤â¤³¤Î¹âÃÍ¤ÏÂ³¤«¤ó¤³¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ÉÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¢¤ó¤Ê¥Ð¥«°Â¤¤ÃÍÃÊ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡ÒÍ°°æ¤µ¤ó¡Ó
¡Ö¥³¥áºî¤êÇÀ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Þ½é¤á¤Æµ¬ÌÏ³ÈÂç¤ÈÂç¤¤Ê¿·¤·¤¤ÇÀ¶È¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡×
Îò»ËÅª¤ÊÇÀÀ¯¤ÎÅ¾´¹¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÄ¾¸å¡¢¹ñ¤Ï¤Þ¤¿Êý¿Ë¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¼ç¿©¤ÎÌ¤Íè¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«
10·î21Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬·ûÀ¯»Ë¾å½é¤Î½÷ÀÁíÍýÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¿·Æâ³Õ¤òÈ¯Â¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ÎëÌÚ·ûÏÂÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤ÏÀÐÇËÁ°À¯¸¢¤¬ÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿"Áý»º"¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÒÎëÌÚ ÇÀ¿åÁê¡Ó
¡Ö¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤¿"À¸»º"¡£¤³¤ì¤¬²¿¤è¤ê¤â¸¶Â§¤Ç¤¢¤ê¡¢´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¼ûÍ×¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡ËÂçÉý¤ËÀ¸»º¤òÁý¤ä¤»¤Ð¡¢¶¡µë²á¾ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¥Þー¥±¥Ã¥È¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÇÊÆ²Á¤Ï²¼¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
"Áý»º"¤ÎÊý¿Ë¤ò¸«Ä¾¤·"¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤¿À¸»º"¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µû¾Â»Ô¤Î¥³¥áÇÀ²È¡¦´Ø¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä
¡Òµû¾Â»Ô¤Î¥³¥áÇÀ²È ´Ø Î´¤µ¤ó¡Ó
¡ÖÀ¸»º¤È¼ûÍ×¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð²Á³Ê¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¤«¤é¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤¿À¸»º¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤ÊÏÃ¡£¤À¤±¤É¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤Þ¤Þ¤Ç50Ç¯¡Ê°Ê¾å¡Ë¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡£¤³¤³¤ÇÇÀÀ¯¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë¼è¤êÊÖ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£ÇÀ²È¿ô¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¹âÎð²½¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤¸¤ã¤¢10Ç¯¸å¡¢Ã¯¤¬¥³¥á¤òºî¤ë¤ó¤À¡×
½©ÅÄ¤Î¥³¥áÇÀ²È¡¢Í°°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ä¡Ä
¡Ò½©ÅÄ¤Î¥³¥áÇÀ²È Í°°æ Å°¤µ¤ó¡Ó
¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤¬Áý»º¤È¤¤¤¦È¯É½¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬º£ÅÙ¿·¤·¤¤ÇÀ¿åÂç¿Ã¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤Í¿¿µÕ¤Î¡¢º£ÅÙ¤Ï¤Þ¤¿¸ºÈ¿¡Ê¤è¤¦¤ÊÀ¯ºö¡Ë¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤ÎÇÀ¶ÈÀ¯ºö¡¢ÆÃ¤Ë¥³¥áÀ¯ºö¤Îº®ÌÂ¤Î¶Ë¤ß¤òÂç¿Ã¼«¤é¤¬É½¤Ë½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
¸ºÈ¿À¯ºö¤ËÌá¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤ËÂÐ¤·¤ÆÎëÌÚÂç¿Ã¤Ï¡£
¡ÒÎëÌÚ ÇÀ¿åÁê¡Ó
¡Ö¡Ê¸ºÈ¿À¯ºö¤Ï¡ËÁ´¹ñ°ìÎ§¤Ç¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë¼ç¿©ÍÑ¤Î¥³¥á¤ò¤³¤Î¤°¤é¤¤¸º¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¹ñ¤¬¤«¤Ê¤ê¶¯À©ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ»ØÆ³¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¸ºÈ¿À¯ºö¡£¸½¾õ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦À¯ºö¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¹ñ¤ÏÁ´ÂÎ¤Î¼ûµë¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÀè¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÀ¸»º¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ç¤É¤Î¤°¤é¤¤¤Î¼ç¿©ÍÑ¤ÎÀ¸»º¤ò¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ö¼Â¾å¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤â¤¦¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¸ºÈ¿À¯ºö¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Þ¤»¤ó¡×
ÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¤¬²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¡£ÆüËÜ¤ÎÇÀÀ¯¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¥³¥á¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÄ¹¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£