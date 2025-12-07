À¸ÅÄÅÍ¿¿¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙºØÆ£½½ÏºÊ¼±ÒÌò¤Ë¡Ö¿¹²¼µÓËÜ¶²¤ë¤Ù¤·¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡12·î14Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¡£À¸ÅÄÅÍ¿¿¤¬°ì¶¶¼£ºÑ¤È¤ÏÊÌ¤ËºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤ò°ì¿ÍÆóÌò¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥é¥¹¥Ü¥¹²á¤®¤ë¡¡¡È·ì¤È»Ö¡É¤òÉÁ¤¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ°ÛÎã¤ÎºÇ½ªËë¤Ø
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷ÃË»ù¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¡ÊÄÕ½Å¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÈÆæ¤ËËþ¤Á¤¿¡ÈÄË²÷¡É¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¡£ÉñÂæ¤Ï¡¢Ê¸²½Î´À¹¤Î¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¡£ÄÕ½Å¤Ï¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¡¢ÂìÂôÇÏ¶×¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆüËÜ»Ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÈÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢»þ¤Ë¤ª¾å¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ²°½Å»°ÏºÌò¤Ç²£ÉÍ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢¡ØÂç±ü¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ê¤É¤Î¿¹²¼²Â»Ò¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¡À¸ÅÄ¤¬±é¤¸¤ëºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤Ï¡¢°¤ÇÈËª¿Ü²ì²È¤ªÊú¤¨¤ÎÇ½Ìò¼Ô¤Ç¡¢°ì¶¶¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡¦°ì¿ÍÆóÌò¡Ë¤È±»Æó¤Ä¤Î´é¤ò¤â¤ÄÃË¡£Ä¹Ã«ÀîÊ¿Â¢Àë°Ê¡ÊÃæÂ¼È»¿Í¡Ë¤â´Ö°ã¤¨¡¢½½ÏºÊ¼±Ò¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ÆÌî·ª»³¡ÊÅèÅÄµ×ºî¡Ë¤â¡¢Âè35²ó¤Ç¼£ºÑ¤Ë½é¤á¤ÆÇÒ±Ú¤·¤¿ºÝ¡¢¶Å»ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¼£ºÑ¤È±»Æó¤Ä¤Î´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½½ÏºÊ¼±Ò¤ÏÄê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤é¤¬·×²è¤¹¤ëµØÆ¤¤Á¤Ë¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂØ¶Ì¤È¤·¤Æ´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡À¸ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¼£ºÑ¤ÈºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤¬±»Æó¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬¤³¤³¤Ç¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¿¹²¼µÓËÜ¶²¤ë¤Ù¤·¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤â¡¢¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¤¶¤ï¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¿´¤â¤¶¤ï¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
