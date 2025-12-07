ËÌ³¤Æ»Ì±¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â²Î¤¨¤ë!?¡Ö»³¿ÆÌì¡×¤ÎCM¤¬³¨ËÜ¤Ë¡ª¡Ê¹¾ÊÌ»Ô¡Ë
2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÌÃ²Û¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿»¥ËÚÀé½©°Ã¤Î¡Ø»³¿ÆÌì¡Ù¤ÎCM¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿³¨ËÜ¡Ø¤ä¤Þ¤ª¤ä¤¸¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´©¹Ô¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¡Ø¹¾ÊÌ ÄÕ²°½ñÅ¹¡Ù¤Ë¤ÆÆÃÊÌÅ¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²èÁü¡§ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥Õ¥§¥¯¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò
³¨ËÜ¡Ø¤ä¤Þ¤ª¤ä¤¸¡Ù¤Ï¡¢³¨ËÜºî²È¡¦¤¤¯¤Á¤Á¤¤µ¤ó¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦º´¡¹ÌÚ¶Ç¤µ¤ó¡¢ÊÔ½¸¼Ô¡¦°¤ÉôÍü²Ö»Ò¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÀ©ºî¡£
¤¤¤º¤ì¤âÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡Ø»³¿ÆÌì¡Ù¤ò¿©¤Ù¡¢¡Ø»³¿ÆÌì¡Ù¤ÎCM¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿¡ÈÆ»»º»Ò¡É¤Ç¤¹¡£¡Ø»³¿ÆÌì¡Ù¤ÎCM¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡ÈÆ»»º»Ò¤¬¹Í¤¨¤ëËÌ³¤Æ»¤é¤·¤µ¡É¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¡¢»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«――¡£¤½¤ó¤Ê°¤Éô¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¤³¤Î³¨ËÜ¤ÏÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£²èÁü¡§ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥Õ¥§¥¯¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¤ä¤Þ¤ª¤ä¤¸
Ãø¼Ô¡§¤¤¯¤Á¤Á¤
¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§º´¡¹ÌÚ¶Ç
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒÀ¾Åì¼Ò
È¯Çä¡§2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë
Äê²Á¡§1,980±ß
È½·¿¡¦¥Úー¥¸¿ô¡§ ABÈ½¡¿32¥Úー¥¸
´©¹Ô¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢CM¤ä³¨ËÜ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢³¨ËÜºî¼Ô¡¦¤¤¯¤Á¤Á¤¤µ¤ó¡ß»¥ËÚÀé½©°Ã¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÅ¸¼¨¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³¨ËÜ¤ÎÅ¸¼¨¤Î¤Û¤«¡¢¥Èー¥¯¥·¥çー¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥é¥¤¥Ö¥Ú¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¡¢³¨ËÜ¤È¤ª²Û»Ò¤¬ËÂ¤°²¹¤«¤¤À¤³¦¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ú¾ÜºÙ¾ðÊó¡Û
¤¤¯¤Á¤Á¤¡ß»³¿ÆÌì¤ÎÀ¤³¦Å¸
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë～12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§ËÌ³¤Æ»¹¾ÊÌ»ÔËÒ¾ìÄ®14-1 ¹¾ÊÌ ÄÕ²°½ñÅ¹ Êë¤é¤·¤ÎÅï ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ñー¥¯¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ñー¥¯
³«ºÅ»þ´Ö¡§9:00～21:00
¢¨12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡¢17:00¤Þ¤Ç
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¤¤¯¤Á¤Á¤¡ß»³¿ÆÌì¤ÎÀ¤³¦Å¸¡Ù¤Î²ñ´üÃæ¡¢¡Ø¹¾ÊÌ ÄÕ²°½ñÅ¹ ¿©¤ÎÅï¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡Ø»¥ËÚÀé½©°Ã¡Ù¤Î´ü´Ö¸ÂÄêPOP UP¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Î¡ØÀ¸¥Îー¥¹¥Þ¥ó¡Ù¤¬¹¾ÊÌ¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢³¨ËÜ¡Ø¤ä¤Þ¤ª¤ä¤¸¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ÜºÙ¾ðÊó¡Û
»¥ËÚÀé½©°Ã POP UP
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë～12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§¹¾ÊÌ ÄÕ²°½ñÅ¹ ¿©¤ÎÅï ¥Þ¥ë¥·¥§
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～17:00
¢¨¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¼è°·¾¦ÉÊ¡§À¸¥Îー¥¹¥Þ¥ó¡¢»³¿ÆÌì ¤æ¤¤À¤ë¤Þ¡¢ÇÃÎ¤Æ¼ïÕ¡¢ÇÃÎ¤Æ¼ïÕ ¥Á¥ç¥³¡¢»³¿ÆÌì10ËçÆþ¡¢¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¥»¥Ã¥È
ËÌ³¤Æ»¤È¡Ø»³¿ÆÌì¡Ù¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢²û¤«¤·¤µ¤È¿·¤·¤µ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¡Ø»³¿ÆÌì¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢³¨ËÜ¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¤«¤¿¤Á¤ÇÉ½¸½¡£À¤Âå¤äÃÏ°è¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç³Ú¤·¤á¤ë°ìºý¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´©¹ÔµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ØÀ¸¥Îー¥¹¥Þ¥ó¡Ù¤¬¹¾ÊÌ¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢³¨ËÜ¤â¥¹¥¤ー¥Ä¤â¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ýÊ¸¡¿ËÌ³¤Æ»Likers
