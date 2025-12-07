£Ê£²¾º³Ê¥×¥ìー¥ª¥Õ¡¡¼¯»ùÅç¤Ï£°-£²¤ÇÇÔÂà¡¡¾º³Ê¤Ê¤é¤º
¡¡J2¾º³Ê¤ò¤«¤±¤¿¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Î½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ï¡¢0ÂÐ2¤ÇµÜºê¤ËÇÔ¤ìJ2¾º³Ê¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡J3¥êー¥°¤ò5°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¼¯»ùÅç¤Ï¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Î½à·è¾¡¡¢4°ÌµÜºê¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¡£µÜºê¤Ë¥Õ¥êー¥¥Ã¥¯¤òÍ¿¤¨¤¿¼¯»ùÅç¤Ï¡¢¥´ー¥ëÁ°¤Î¥¯¥ê¥¢¥Üー¥ë¤òÁê¼êÁª¼ê¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ìÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸åÈ¾18Ê¬¤Ë¤âº¸¥µ¥¤¥É¤òÊø¤µ¤ì2ÅÀÌÜ¤òµö¤·¤¿¼¯»ùÅç¤Ï0ÂÐ2¤ÇÇÔ¤ì¡¢J2¾º³Ê¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÁêÇÏÄ¾¼ù´ÆÆÄ¡Ë
¡Ö½½Ê¬¾º³Ê¤ËÃÍ¤¹¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¤·¤Æ¤Ï»ÄÇ°¤À¤·²ù¤·¤¤¡×
¡¡¤³¤ì¤Ç¥Áー¥à¤òµî¤ëÁêÇÏ´ÆÆÄ¡£¼¯»ùÅç¤«¤é¶î¤±ÉÕ¤±¤¿Ìó1800¿Í¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ë¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£