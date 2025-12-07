50Âå¡¢°Ü½»¤Çµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡Ö³¤³°¤Ë¤Ê¤¤ÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¡×7¤Ä¡£Î¹Àè¤Î¤ªÅÚ»º¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
53ºÐ¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ËÃ±¿ÈÎ±³Ø¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âµ¢¹ñ¤»¤º¤Ë°Û¹ñ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤òÂ³¤±¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤ËÂÚºßÃæ¤ÎRita¤µ¤ó¡Ê56ºÐ¡Ë¡£¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡¤³¤Î¸÷·Ê¡¢¤â¤¦²¿¤«·î¤â¸«¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤â¤·¤«¤·¤ÆÆüËÜ¤À¤±¤Î½¬´·¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢Rita¤µ¤ó¤¬³¤³°¤ÇÊë¤é¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¡ÈÆüËÜÆÈÆÃ¡É¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤È´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤ò7¤Ä¡¢¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1¡§³¹³Ñ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡×
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢±ØÁ°¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¤É¤¦¤¾¡×¤È¼êÅÏ¤µ¤ì¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡£¹¹ðÆþ¤ê¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¡È¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¡É¤òÌµ°Õ¼±¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢³¤³°¤ËÍè¤Æ¡¢³¹³Ñ¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤¬ÆüËÜ¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¤ÇÇÛ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤»æ¥Á¥é¥·¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
±ø¤ì¤ò¤Õ¤¯¤¿¤á¤ä¡¢É¡¤ò¤«¤à¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¥È¥¤¥ì»ö¾ð¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¡¢¤³¤ó¤ÊËüÇ½¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢³¤³°¤ÇÌµÎÁ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤ï¤±¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åö¤¿¤êÁ°¤¹¤®¤Æµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÆüËÜ¤Î¿´¤Å¤«¤¤¡×¤ò¤·¤ß¤¸¤ß´¶¤¸¤Þ¤¹¡£³¹³Ñ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢³¤³°¤ËÍè¤¿¤é¡È¤Û¤Ü¹âµéÉÊ¡Éµé¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤Ç¤¹¡£
2¡§¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¡Ö¼«Æ°¥É¥¢¡×
³¤³°¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥É¥¢¤¬¼«Æ°¤Ç³«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö¤Õ¤ï¤Ã¤È¥É¥¢¤¬¤¢¤¡¢¹ß¤ê¤ë¤È¤¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯ÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¢¤Î¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÎËâË¡¡×¤Ï¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¾è¤ë¤È¤¤â¹ß¤ê¤ë¤È¤¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¼êÆ°¡×¤¬³¤³°¤Î´ðËÜ¡£±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Ï±¿Å¾ÀÊ¤«¤éÆ°¤«¤º¡¢¤³¤Á¤é¤¬¡Ö¤è¤¤¤·¤ç¡×¤È¤¢¤±ÊÄ¤á¤¹¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤¹¤®¤Æµ¤¤Å¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î´°àú¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç³«¤¯¥É¥¢¤Ï¡¢ÊØÍø¤µ¤È°ÂÁ´¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÆüËÜ¤ÎÈþ¤·¤¤Ê¸²½¤Ç¤¹¡£
3¡§±«¤ÎÆü¡¢Çã¤¤ÊªÂÞ¤Ë¡Ö¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥«¥Ð¡¼¡×
ÆüËÜ¤Î¤ªÅ¹¤Ç¡¢±«¤ÎÆü¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤¬¡ÖÇ¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢»æÂÞ¤Ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥«¥Ð¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Î¼«Á³¤Êµ¤ÇÛ¤ê¡¢»ä¤Ï¤Þ¤À°ìÅÙ¤â³¤³°¤Ç½Ð¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÀèÆü±«¤ÎÆü¤Ë¡¢¥±¡¼¥¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£¾®¤µ¤ÊÈ¢¤òÂç»ö¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢²È¤ËÃå¤¤¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢È¢¤¬¡È¤Õ¤Ë¤ã¤ê¡É¤ÈÎØ³Ô¤ò¼º¤¤¤«¤±¡¢¤Û¤Üµ¤ÎÏ¤À¤±¤Ç·Á¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¤¢¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã±¤Ê¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÙÊª¡¢Âç»ö¤Ë±¿¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¤¤¤¦¡¢Í¥¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¤½¤ó¤Êµ¤¤Å¤«¤¤¤¬Îø¤·¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤Ï¡¢±«¤ÎÆü¤Û¤ÉÂ¿¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
4¡§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¡Ö¤ª¤·¤Ü¤ê¡×
³¤³°¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤»æ¥Ê¥×¥¥ó¤À¤±¡£¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦¤Ë¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Õ¤¼è¤ë¥¿¥¤¥×¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¤É¤¦¤¾¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ëº¹¤·½Ð¤µ¤ì¤ë²¹¤«¤¤¡Ê¤È¤¤É¤Îä¤¿¤¤¡Ë¤ª¤·¤Ü¤ê¡£¤¸¤Ä¤Ï¤È¤Æ¤âìÔÂô¤Ê¡È¤Ò¤È¸ÆµÛ¡É¤Î»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Î½Ö´Ö¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤òÀ¶·é¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¤¤êÂØ¤¨¤ë¥ê¥»¥Ã¥È»þ´Ö¡£¡Ö¤µ¤¢¡¢¤³¤³¤«¤é¤ª¤¤¤·¤¤»þ´Ö¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹ç¿Þ¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¡£
³¤³°¤Ç¤Ï¤½¤Î½Ö´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¿©»ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ûÎÁ¿å¤¬ÌµÎÁ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¡¢ÌÇÂ¿¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
5¡§¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¿¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ
¿©Âî¤Ç¤Î¶Ã¤¤Î¤â¤¦1¤Ä¡£³°¹ñ¸ì¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¿¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¡×¤ËÅö¤¿¤ë¸ÀÍÕ¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿©»ö¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¼«Á³¤ËÀÊ¤Ë¤Ä¤¡¢¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Ã¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤Ï¡¢¿©ºà¤ä¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¡×¤Ï¡¢À¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¤½¤ÎÌ¿¤ä¼ê´Ö¤Ø¤Î¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤Î¤³¤È¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤Î¸ÀÍÕ¤¬½¬´·¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÃúÇ«¤ÊºîË¡¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
6¡§Î¹Àè¤«¤é¤À¤ì¤«¤ËÇã¤Ã¤Æµ¢¤ë¡Ö¤ªÅÚ»º¡×
¡Ö¤ªÅÚ»º¡×¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤â¶Ã¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡¢¡ÖÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡×¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡×¤È¼êÅÏ¤·¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î3Ç¯´Ö¤Ç°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÎ¹¹Ô¤Ï¡È¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤à¤â¤Î¡É¡£¤À¤ì¤«¤Ë»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤¢¤Î¸÷·Ê¡£Î¹¹ÔÀè¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î´é¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ì¡¢´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¤ÈÁª¤Ö»þ´Ö¡£ÆüËÜ¿Í¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ò»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÃúÇ«¤Êµ¤»ý¤Á¡£³¤³°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¤·¤ß¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
7¡§¥È¥¤¥ì¤ä¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë¡Ö¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡×
³¤³°¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡ÈÅÚÂ¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿²¼¼¤À¤±¤Ï¼¼ÆâÍú¤¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¸å¤Ë¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤êÍú¤ÂØ¤¨¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¼¼ÆâÍú¤¤¬ÊÂ¤Ö¤ªÅ¹¤â¡¢ºÇ¶á¤Ï¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¤¢¤ëÆü¡¢³¤³°¤ÎÍ§¿Í¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¤¥ìÀìÍÑ¡¦¥Ù¥é¥ó¥ÀÀìÍÑ¡¦¤ªÉ÷Ï¤ÁÝ½üÀìÍÑ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ËÊ¬¤±¤ë¤Î¡©¡×¤È¡¢¤È¤Æ¤â¶Ã¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¶õ´Ö¤´¤È¤ËÍúÊª¤òÊÑ¤¨¤ë¡È¤È¤¤¤¦½¬´·¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅ°Äì¶ñ¹ç¡£·¤¤òÃ¦¤°¢ª¶õ´Ö¤¬À°¤¦¢ªµ¤»ý¤Á¤¬¤¤êÂØ¤ï¤ë¡¢¤³¤Î¡ÈÀÅ¤«¤Ê¥ê¥»¥Ã¥È¡É¤Ï¡¢Êë¤é¤·¤Î¥ê¥º¥à¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
³¤³°¤Ë½Ð¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÃúÇ«¤µ¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇÆÃÊÌ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È
³¤³°¤ÎÊë¤é¤·¤Ï»É·ãÅª¤Ç¡¢¼«Í³¤Ç¡¢ËèÆü¤¬¿·Á¯¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®¤µ¤Êµ¤¤Å¤«¤¤¤ä½êºî¤¬¡¢¤¸¤Ä¤ÏÊë¤é¤·¤Î°Â¿´¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡¢¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³¤³°À¸³è¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡ÈÆüËÜ¤Î¤è¤µ¡É¤â¡¢»ëÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£