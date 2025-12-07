µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤¬Âè4²ó¡Ö¥Þ¡¼·¯¥é¥Ü¡×³«ºÅ¡¡¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¥×¥íÁª¼êÃÂÀ¸¤Ë´üÂÔ
¡¡º£µ¨¡¢ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥Þ¡¼·¯¥é¥Ü¡¡2025¡¡supported¡¡by¡¡MIZUNO¡×¤ò³«ºÅ¡£¸½ÌòÁª¼ê¤¬»ØÆ³¤Ç¤¤ëºÇ¹âÎð¤Ë¤¢¤¿¤ëÃæ3¤Î6Åê¼ê¤ò¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç½ç¤Ë¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Ç»ØÆ³¤·¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇµåÂ®¤ä²óÅ¾¿ô¤Ê¤É¤ò·×Â¬¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÄÃæ¾¤¬³ÆÁª¼ê¤Î²ÝÂê¤Ê¤É¤Ë°ì½ï¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÃúÇ«¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡22Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Âè1²ó¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤Ïº£Ç¯¡¢¹â3¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½é¤Î¥×¥íÁª¼êÃÂÀ¸¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç½Ð²ñ¤¦¤Î¤â±ï¤À¤È»×¤¦¤·¡£¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ï20Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ºäËÜ¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤ë¤¬¡ÖÅê¤²¤é¤ì¤ë¸Â¤ê¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅê¤²¤¿¤¤¡£¤¢¤¬¤±¤ë¤À¤±¤¢¤¬¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£¡Öµî¤êºÝ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ë·è¤á¤ë¸¢Íø¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬·è¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¤á¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¡£¼¤á¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¼¤á¤é¤ì¤ë¡£¶ËÃ¼¤ÊÏÃ¡×¤È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÏÓ¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤ë·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£