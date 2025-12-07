ÅìÊý¿Àµ¯¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó½é¤ÎÃ±ÆÈ¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ª¸ø±é¡¢²Î¾§ÎÏ¤È¡ÈÆÇÀå¡É¥È¡¼¥¯¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»
CHANGMIN fromÅìÊý¿Àµ¯¡Ê°Ê²¼¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¡á37¡Ë¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤ÎTOYOTA AREANA TOKYO¤Ç¡¢½é¤Î¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¡ÖCHANGMIN fromÅìÊý¿Àµ¯CONCERT TOUR¡ÁThe First Dining¡Á¡×ºÇ½ª¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Æ±¥Ä¥¢¡¼¤ÏÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢8ÅÔ»Ô20¸ø±é¤Ç¡¢·×6Ëü5000¿Í¤òÆ°°÷¡£Á´¸ø±é¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÈThe First Dining¡É¤Ë¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤ò¥³¡¼¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¸«Î©¤Æ1¶Ê1¶Ê¤ò¡È¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³«±éÁ°¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¡×¤Ë²ñ¾ì¤ÏÂç´¿À¼¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡²ñ¾ì¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¢¤ª¤Ã¤¿¡£¡Öº£Æü¤Ï±óÎ¸¤Ê¤¯ÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤Î¤ª¤¤¤·¤¤²»³Ú¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊ¨Æ¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ÇÀÖ¤¯À÷¤Þ¤ë²ñ¾ì¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡ÖManiac¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿³¬ÃÊ¾å¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÈáÌÄ¤Ë¤â»÷¤¿´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£CHAGE and ASKA¤Î¥«¥Ð¡¼¶Ê¡ÖYAH YAH YAH¡×¤Ç¤Ï¥®¥¿¡¼¤âÈäÏª¤·¤¿¡£¤Î¤Ã¤±¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ü¥¤¥¹¤ÇÊ¹¤«¤»¤ë¥Ð¥é¡¼¥É¤òÂ³¤±¡¢¤½¤Î²Î¾§ÎÏ¤Î¹â¤µ¤È²»³ÚÀ¤ÎÉý¤Î¹¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
MC¤Ç¤Ï¡Ö¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÆü¡£¤ß¤Ê¤µ¤óÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ½ªÆü¤Ï¤µ¤ß¤·¤¤¡×¤È¤ä¤ä´¶½ýÅª¡£¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤¬½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ï¤µ¤ß¤·¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¡Öº£Æü¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¡¡¤Þ¤¿¡¢³«±éÁ°¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Âç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÂçÀ¼±ç¤òÁ÷¤ê¡¢²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤À¤±¤Ï³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤À¤±¤Ï¤ª¤È¤Ê¤·¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£¡Ö¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Ï4¿ÍÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢4¿ÍÌÜ¤Ã¤Æ¤½¤³¤Þ¤Ç°ÕÌ£¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¡¢ÆÇÀå¤òÈäÏª¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡È¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤Î¤è¤¦¤Ë1¶Ê1¶Ê¤ò³Ú¤·¤à¡É¤Î¥³¥ó¥»¥×¥ÈÄÌ¤ê¡¢À¸¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¤¢¤ê¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¢¤ê¡£¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¢¤ê¡¢Âç¿Í¤ÊÊ¹¤«¤»¤ë¥Ð¥é¡¼¥É¤¢¤ê¡¢¥«¥Ð¡¼¤¢¤ê¡£2»þ´ÖÈ¾¤ÇºÇ¿·¶Ê¡ÖMy Bad¡×¤Ê¤ÉÁ´22¶ÊÈäÏª¤Ï¡ÈÂ¿¹ñÀÒÎÁÍý¡É¤Î¥³¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÅìÊý¿Àµ¯¤È¤·¤Æ¤ÏºòÇ¯11·î¤«¤é¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡£º£Ç¯4·î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à3¥Ç¥¤¥º¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤½¤ÎÌÜ¤Ï26Ç¯4·î25¡¢26Æü³«ºÅ¤ÎÆü»º¥¹¥¿¥¸¥à¸ø±é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¤¢¤È¡¢¥½¥í¤Ç¤Þ¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£