¡¡´Ú¹ñÃËÀ¥Ç¥å¥ª¡ÖÅìÊý¿Àµ¯¡×¤Î¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¡Ê37¡Ë¤¬7Æü¡¢TOYOTA¡¡ARENA¡¡TOKYO¤Ç¡¢½é¤Î¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤¢¤ê¡¢J¡½POP¤ÎÌ¾¶Ê¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Ø¤Î°¦¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËµÍ¤á¹þ¤ß22¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡£¡Ö¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤Î¤è¤¦¤Ë1¶Ê1¶Ê¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¡¢7500¿Í¤Ë¶Ë¾å¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¤ÏCHAGE¡õASKA¤Î¡ÖYAH¡¡YAH¡¡YAH¡×¡£¼«¿È¤â¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÀÖ¤¤¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¤ò·Ç¤²²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤Ë¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Ï°ß¤â¤¿¤ì¤¹¤ë¤Û¤É¹ë²Ú¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖPOP¡¡STAR¡×¡ÊÊ¿°æ·ø¡Ë¤È¥½¥í¤Î¿·¶Ê¡ÖMy¡¡Bas¡×¤ò²Î¾§¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤ë¤È¥Ë¥ä¥ê¤ò¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡ÖÀ¤³¦¤¬½ª¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡Ä¡×¡ÊWANDS¡Ë¡¢¡Ö¥¤¥Á¥Ö¥È¥¼¥ó¥Ö¡×¡Ê¡ÎB¡Çz¡Ï¡Ë¤ÈÌ¾¶Ê¤ò¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤¿¡£²ñ¾ì¤Î¶½Ê³¤òÁ´¿È¤Ç¼õ¤±»ß¤á¡Ö¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤À¤«¤é²Î¤¨¤¿¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤«¤Ê¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´Ú¹ñ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSUPER¡¡JUNIOR¡×¤Î¥¥å¥Ò¥ç¥ó¡Ê37¡Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¤¤¤Á¤´¡×¡Ê¤æ¤º¡Ë¤È¡Ö½÷¡¹¤·¤¯¤Æ¡×¡Ê¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤ò²Î¾§¡£ºÇ¸å¤Ï2¿Í¤È¤âÂ©ÀÚ¤ì¤·¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤«¤Ê¡Ä¡×¤ÈÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÅìÊý¿Àµ¯¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¥½¥í¤È¤·¤Æ¤âÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤òÆÏ¤±¤¿¡£¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¡£¡Ö¹¬¤»¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤·¤¿¡£1¿Í¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÀª¤ÎÁ°¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¡×¤È¼«¿È¤â¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î°¦¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¼þÇ¯¤ÏÍèÇ¯4·î27Æü¤Ë¶èÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Æ±25¡¢26Æü¤Ë¤Ï½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë3ÅÙÌÜ¤ÎÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¡£¥é¥¹¥È¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖRock¡¡with¡¡U¡×¤ÇÇÉ¼ê¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢ÍèÇ¯¤ÎÂçÉñÂæ¤ØÃÆ¤ß¤òÉÕ¤±¤¿¡£¡ÊµÈß·¡¡ÎÝ¡Ë