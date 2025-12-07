2025Ç¯¤Î¡Ö°û¤ßÊª¡¦Ä´Ì£ÎÁ¡×¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤11Áª¡£¡ÈÆ¦Æý¤Î³µÇ°¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤â
ËèÇ¯¹±Îã¡ª¡¡ESSEÆÉ¼Ô400¿Í¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ö¡ÖÎ®¹ÔÂç¾Þ¡×¤ò³«ºÅ¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ý¥³¥ß¤È¤È¤â¤Ë¡¢2025Ç¯¤ËÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ö°ûÎÁ¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¡×¤ò9¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÔ½¸Éô°÷¤â·ã¥Ï¥Þ¤ê¤·¤¿Ä´Ì£ÎÁ¤â¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¡Ö°û¤ßÊª¡×4¤Ä
°ûÎÁÉôÌç¤Ï¡Ö°û¤ó¤Ç¤ß¤¿¤é¤Ä¤¤¤Ä¤¤¥ê¥ÔÇã¤¤¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤¬¿ôÂ¿¤¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡ü¤Ò¤È¸ý°û¤á¤Ð¡ÖÆ¦Æý¤Î³µÇ°¡×¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ª
¹ñ»º¥×¥ì¥ß¥¢¥àÂçÆ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÂçÆ¦ÆÃÍ¤Î¥¯¥»¤òÍÞ¤¨¤¿°û¤ß¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤ÎÁêÀ¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡£
¡ÖÇ»¸ü¤ÇÆ¦Æý¤Î³µÇ°¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤¤¡£Æ¦Æý·ù¤¤¤Ê¿Í¤Ë¤â¡ª¡×¡Ê¤¢¤ª¤¤¤¯¤â¤µ¤ó¡¦36ºÐ¡Ë
¡¦¤Ò¤È¤Ä¾å¤ÎÆ¦Æý À®Ê¬ÌµÄ´À°Æ¦Æý 200mL¡¡¡ï119¡Ê¥Þ¥ë¥µ¥ó¥¢¥¤¡Ë
¡ü¥¯¥¨¥ó»À¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óC¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë
¥ì¥â¥ó1¸ÄÊ¬¤Î²Ì½Á¡ÊÌó30mL¡Ë¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡È¥ì¥â¥ó²ÁÃÍÂÎ´¶¡É°ûÎÁ¡£¥¯¥¨¥ó»À¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óC¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡ª
¡Ö¼ê·Ú¤Ë¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ò¤È¤ì¤Þ¤¹¡£Í¼¿©¤ä¾®Ê¢¤¬¤¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡×¡ÊMIKA¤µ¤ó¡¦42ºÐ¡Ë
¡¦¥¥ì¡¼¥È¥ì¥â¥ó 155mL¡¡¡ï175¡¡¢¨²Á³Ê¤ÏÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ê¥Ý¥Ã¥«¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¡¼¥É&¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡Ë
¡üµíÆý¤Ç³ä¤ë¤À¤±¤Ç¥«¥Õ¥§¤ÎÌ£¡ª¹õ¤´¤Þ¥é¥Æ
Æ¦Æý¤äµíÆý¤Ëº®¤¼¤ë¤À¤±¤Ç¥Û¥Ã¥È¤Ç¤â¥¢¥¤¥¹¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¾õ¤Î¥é¥Æ¤ÎÁÇ¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤äÅ´Ê¬¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ò¼ê·Ú¤ËÊäµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖµíÆý¤Ç³ä¤ë¤À¤±¤Ç¥«¥Õ¥§¤ÎÌ£¡ª ¥¢¥¤¥¹¤Ç¤â¥Û¥Ã¥È¤Ç¤â¡×¡Ê¥Á¥ã¥³¥¿¤µ¤ó¡¦32ºÐ¡Ë
¡¦¶åµ´ ¹õ¤´¤Þ¥é¥Æ 150g¡¡¡ï432¡Ê¶åµ´»º¶È¡Ë
¡üÁÖ²÷¤Ê¥¥ìÌ£¡ª¿É¸ý¤Î¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤
ÁÖ²÷¤Ê¥¥ìÌ£¤Î¿É¸ý¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¡£¥¿¥«¥é¡Ö¾ÆÃñ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡×¥¨¥¥¹¤¬¤ª¼ò¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¾±¤¤òÀ¸¤ß¤À¤·¡¢ËþÂ´¶¹â¤á¤Î°û¤ß¸ý¡£
¡Ö¥¥ê¥Ã¤È¿É¸ý¤Ç¤É¤ó¤Ê¿©»ö¤Ë¤â¹ç¤¦¤«¤é¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¤Þ¤Þ¤ê¤ó¤µ¤ó¡¦51ºÐ¡Ë
¡¦¥¿¥«¥é¡Ö¿É¸ý¥¼¥í¥Ü¡¼¥ë¡× 350mL¡¡¡ï141¡¡¢¨²Á³Ê¤ÏÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡ÊÊõ¼òÂ¤¡Ë
2025Ç¯¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¡ÖÄ´Ì£ÎÁ¡×5¤Ä
Ä´Ì£ÎÁÉôÌç¤Ï°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Ï¤ä¤Ã¤¿Ä´Ì£ÎÁ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯¼õ¾Þ¡ª
¡ü¤ªÊÆ¤È°ì½ï¤Ë¿æ¤¯¤À¤±¡ªÄêÈÖ¤Î³ø¤á¤·¤ÎÁÇ
¤ªÊÆ¤È°ì½ï¤Ë¿æÈÓ´ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¿æ¤¯¤À¤±¤Ç³ø¤á¤·¤¬¤Ç¤¤ë¡¢ÄêÈÖ¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡£¿©Âî¤ÎºÌ¤ê¤âËþÂ´¶¤â¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ç¾ïÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÀ¼¤â¡£
¡Ö¶ñ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢É×¤Î¤ªÃë¤Ë¤â¡×¡Ê¤Ï¤Ê¤µ¤ó¡¦48ºÐ¡Ë
¡¦¤È¤ê³ø¤á¤·¤ÎÁÇ 134g¡¡¡ï281¡¡¢¨²Á³Ê¤ÏÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ê´ÝÈþ²°¿©ÉÊ¡Ë
¡ü100%ÊÆ¤Ì¤«¤¬¸¶ÎÁ¡ª¿Íµ¤¤Î¤³¤áÌý
100%ÊÆ¤Ì¤«¤¬¸¶ÎÁ¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤Ë¤â¹ç¤¦É÷Ì£¤Î¤è¤µ¤¬¿Íµ¤¤Î¤³¤áÌý¡£¹³»À²½ºîÍÑ¤Î¹â¤¤¥Ó¥¿¥ß¥óE¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤âÁª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿æÈÓ»þ¤Ë¾¯ÎÌ²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤ªÊÆ¤¬¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ª¤¤¤·¤¯¡ª¡×¡Ê¤¤¤Ä¤¤µ¤ó¡¦39ºÐ¡Ë
¡¦¹ñ»º¤³¤áÌý 500g¡¡¡ï497¡Ê¤Ä¤Î¿©ÉÊ¡Ë
¡ü¹ñ»º¥«¥¤Î¥¨¥¥¹¤ò»ÈÍÑ¡ªÇ»¸ü¤Ê¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹
¹ñ»º¥«¥¤Î¥«¥¥¨¥¥¹¤ò»È¤¤¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤È¹á¤ê¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤È¹¥ÁêÀ¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ëÄ´Ì£ÎÁ¤È¤·¤ÆÍñ¤«¤±¤´ÈÓ¤äÎä¤ä¤ä¤Ã¤³¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡£
¡ÖßÖ¤áÊª¤ä¼ÑÊª¤ËÆþ¤ì¤ë¤ÈÌ£¤Ë¿¼¤ß¤¬½Ð¤Æ¡¢ÎÁÍý¤¬¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡×¡Ê¥³¥È¥Î¥Ï¤µ¤ó¡¦51ºÐ¡Ë
¡¦¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡Ê¹ñ»º¤«¤¤Î¤«¤¥¨¥¥¹»ÈÍÑ¡Ë 220g¡¡¡ï410¡¡¢¨²Á³Ê¤ÏÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ê¥æ¥¦¥¿©ÉÊ¡Ë
¡ü¥µ¥é¥À¤Ë¤«¤±¤ì¤Ð¥á¥¤¥óµé¡ª¹õ¿Ý¤¿¤Þ¤Í¤®¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°
ÂçÇþ¹õ¿Ý¤ÎË½á¤Ê¹á¤ê¤È¥¿¥Þ¥Í¥®¤Î´ÅÌ£¤¬ÆÃÄ¹¡£¥¿¥Þ¥Í¥®¤Î¥·¥ã¥¥·¥ã¥´¶¤â³Ú¤·¤¯¡¢¤ªÆù¤ò»È¤Ã¤¿¥µ¥é¥À¤Ë¤«¤±¤ì¤Ð¿©Âî¤Î¥á¥¤¥óµé¤Ë¡£
¡ÖßÖ¤áÊª¤ÎÌ£¤Ä¤±¤Ë¤âÊØÍø¡£¥«¥ì¡¼¤Î±£¤·Ì£¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡×¡Ê¥ß¥Ë¥Á¥ç¥³¤µ¤ó¡¦55ºÐ¡Ë
¡¦¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥° ¹õ¿Ý¤¿¤Þ¤Í¤® 210mL¡¡¡ï363¡¡¢¨²Á³Ê¤ÏÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ê¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¡Ë
¡ü²ÈÂ²¤¬´î¤Ö¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÌ£
¤Ò¤ÆùÆþ¤ê¤ÇÆ¦Éå¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËËãÇÌÆ¦Éå¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë¤ª½õ¤±¥¢¥¤¥Æ¥à¡£´¨¤¤»þµ¨¤ÏÆé¤ä¤¦¤É¤ó¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£²ÈÂ²¤¬´î¤Ö¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÌ£¡×¤È¤·¤ÆÆÉ¼Ô¤«¤é»Ù»ý¡£
¡¦ËãÇÌÆ¦Éå¤ÎÁÇ¡¡Ãæ¿É 162g¡¡¡ï265¡¡¢¨²Á³Ê¤ÏÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ê´ÝÈþ²°¿©ÉÊ¡Ë
ÊÔ½¸Éô°÷¤â¥É¥Ï¥Þ¤ê¡ª 2025Ç¯¤Î¥Ð¥ºÄ´Ì£ÎÁ
¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¥Ð¥º¤Ã¤¿Ä´Ì£ÎÁ¤â¾Ò²ð¡£ESSE¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤â¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥µ¥é¥À¤ä¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°Ä´Ì£ÎÁ
¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¤·¤ç¤¦¤æ¤Ë¥í¡¼¥¹¥È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤¿¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°Ä´Ì£ÎÁ¡£¥µ¥é¥À¤ä¥Ñ¥¹¥¿¤Ë²Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢¸«¤¿ÌÜ¤È¿©´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¡ª
¡¦¤µ¤¯¤µ¤¯¤·¤ç¤¦¤æ¥¢¡¼¥â¥ó¥É 90g¡¡¡ï930¡Î¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¡Ê¤³¤³¤í¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë¡Ï
¡üÍÈ¤²¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡õÅâ¿É»Ò¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¡ª
¥ì¥â¥ó¤Ê¤É¤Î¤«¤ó¤¤Ä²Ì½Á¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¾ÆÆù¥À¥ì¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹Ä´Ì£ÎÁ¡£ÍÈ¤²¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î¹á¤ê¤äÅâ¿É»Ò¤Î¿ÉÌ£¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¾ÆÆù¥¶ ¥Ñ¥ó¥Á 80g¡¡¡ï432¡Ê¤Ë¤È¤ó²°¡Ë
¢¨ ¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¼èºà»þ¤Ë³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤ä¼è°·¾¦ÉÊ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ±¤¸¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢´û¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤